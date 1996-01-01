Завод СПГ поддержит энергетическую стратегию

Февраль войдет в историю России открытием на Сахалине крупнейшего в мире завода по сжижению природного газа в пос. Пригородное. Построенный оператором проекта "Сахалин-2" компаний "Сахалинская Энергия" при активной поддержке акционеров и правительств стран инвесторов - России, Японии, Великобритании и Нидерландов, этот проект повысил мировую значимость России как энергетической державы.

18 февраля в Южно-Сахалинске и на заводе СПГ прошли торжества по случаю пуска завода и отгрузки первой партии сжиженного газа в адрес японской компании. На них присутствовали Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр Японии Таро Ассо, герцог Йоркский принц Эндрю - Великобритания, министр экономики Нидерландов Мария ван дер Хувен, представители российских и зарубежных деловых кругов, всего около 400 приглашенных лиц.

- Этот самый высокотехнологичный проект в мире имеет огромное стратегическое значение для нашей страны и ее партнеров, - сказал Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, открывая церемонию. - Он показал, что Россия открыта для прозрачного, честного и взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере. Уверен, этот проект укрепит позиции России в качестве глобального поставщика энергоресурсов.

На специальной пресс-конференции, посвященной данному событию, главный исполнительный директор Сахалин Энерджи Иэн КРЕЙГ сообщил, что в общей сложности 60% производимого в Пригородном сжиженного газа будет поставляться в Японию. Новый завод будет обеспечивать 8% рынка сжиженного природного газа (СПГ) Японии и 4-5% рынка СПГ Кореи. "Сахалин теперь твердо занимает свое место на энергетической карте мира. После выхода на полную мощность проект "Сахалин-2" обеспечит около 5% мирового производства СПГ, внося существенный вклад в укрепление глобальной энергетической безопасности", - подчеркнул он.

Накануне торжественной церемонии компания "Сахалин Энерджи" провела презентацию завода, на которой представила его главные конкурентные преимущества. Прежде всего, это географическое положение, завод находится в непосредственной близости от основных рынков сбыта: Японии и Республики Корея, стран, которые наиболее активно используют в своей энергетике сжиженный газ. Отсюда удобны поставки на рынки США и Латинской Америки. Иэн Крейг напомнил, что потребление СПГ устойчиво растет и за последние 10 лет удвоилось. "Осуществление нашей мечты - обеспечивать страны АТР сжиженным природным газом с сахалинского шельфа - заняло 15 лет", - напомнил он присутствующим на церемонии открытия. В течение 2009 года "Сахалин Энерджи" будет постепенно наращивать производство СПГ и объемы его отгрузки. В этом году из порта Пригородное планирует отправить более 50 партий СПГ и столько же нефти. И только в 2010 г. завод выйдет на пик производства, в результате чего будет отгружать не менее 100 партий нефти в год и 150 партий СПГ. Для отправки "голубого топлива" на экспорт будут использоваться танкеры вместимостью от 18 до 145 тыс. куб. м газа. Первая партия сжиженного газа с нового завода будет отгружена в марте.

Премьер-министр Японии Таро Асо, выступая на церемонии открытия завода, отметил, что иметь такого поставщика энергоресурсов, как завод СПГ на Сахалине, многолетняя мечта Японии. Поставки сахалинского газа позволят Японии диверсифицировать источники энергоресурсов, до сих пор до 90% их поступало с Ближнего Востока. Премьер Японии предложил провести специальный международный форум, чтобы обсудить возможности дальнейшего освоения природных богатств российского Дальнего Востока международным сообществом, а сами проекты расценил как важный символический шаг в развитии российско-японских отношений.

Досье Компания "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд." ("Сахалин Энерджи") является инвестором и оператором проекта "Сахалин-2", реализуемого на основе Соглашения о разделе продукции, подписанного с РФ в 1994 году. Акционеры компании - ОАО "Газпром" " (50% + 1 акция), "Роял Датч Шелл" (27,5% - 1 акция), "Мицуи энд Ко. Лтд." (12,5%) и "Мицубиси Корпорейшн" (10%). Проект "Сахалин-2" предусматривает освоение Лунского и Пильтун-Астохского месторождений на шельфе Сахалина с общими геологическими запасами в 600 млн т нефти и конденсата и 700 млрд куб. м газа. Помимо завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) с узлом отгрузки мощностью 9,6 млн т и нефтяного экспортного терминала, планируется построить платформы на побережье залива Анива.

В тот же день в Южно-Сахалинске на совещании с деловыми кругами, а позднее в кругу нескольких министров российского правительства, глав ведущих нефтяных и газовых компаний - "Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Лукойл", РЖД, РАО "ЭС Востока", "Транснефть" и других, сопровождающих президента в этой поездке, а также первых лиц трех дальневосточных субъектов - Сахалинской и Амурской областей и Приморского края, обсуждая проблемы повышения эффективности участия России в международном энергетическом сотрудничестве, президент неоднократно повторял важность и значимость для страны реализации данного проекта.

- Хочу лишний раз засвидетельствовать наше внимание к этим проектам и тем перспективам, которые они для нас открывают, - сказал президент. - Мы создали на Сахалине серьезный ресурс для развития региона и очень серьезный бизнес. Такие высокотехнологичные проекты являются сегодня очень важными для всех стран, всех экономик, для нас это новое направление в восточной политике нашей страны. Надеюсь, что в результате этого проекта мы сможем увеличить производство отечественных энергоносителей и в значительной мере диверсифицировать энергетический бизнес. Этот завод вводится в период разгара финансового экономического кризиса, что немаловажно. Естественно, это сигнал, что мы готовы работать с нашими партнерами, в том числе и в сложных ситуациях. С другой стороны, сигнал того, что кризисы приходят и уходят, а производство такого рода создается, и закладывает долгосрочную основу под долгосрочные партнерские отношения.

В то же время президент отметил, что России необходимо повышать свое влияние на мировом энергетическом рынке.

- Мы должны активизировать наш диалог со странами СНГ и ЕВРАЗЭС, координировать свои действия со странами ОПЕК. Эта работа еще до конца не систематизирована, во внешней сфере она носит еще формальный характер, мы до конца не просчитываем политические риски. Надо прилагать все усилия, чтобы формировать ситуацию под себя, а не находиться в русле чьих-то решений. Нельзя допустить того, чтобы темы энергетического диалога происходили без нашего участия.

Энергетика сегодня стала одной из точек противостояния, считает президент, поэтому России надо отстаивать свою позицию в отношении ценообразования на энергетическую продукцию в мире, особенно в условиях финансового кризиса. Мы проигрываем из-за отсутствия в этой сфере полноценной информационной и аналитической базы. Современной России нужны независимые центры прогнозирования мировых нефтегазовых рынков, единая информационно-аналитическая система. Сегодня ей также нужны новые энергетические коридоры, которые не связаны с транзитом.

- В числе неотложных тем, - заметил Дмитрий Медведев, - продолжают оставаться вопросы энергоэффективности и сбережения. Это та проблематика, которой мы уже начали заниматься, но еще не особенно продвинулись. Это одна из ключевых задач, которая будет определять нашу конкурентоспособность на годы вперед.