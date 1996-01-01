Кризис меняет горизонты планирования

Так считает Николай БРУСНИКИН, заместитель генерального директора по инвестициям и развитию ОАО "РАО Энергетические системы Востока".

- Все мы понимаем, что при проявляющемся в стране экономическом кризисе корректировки бизнес-планов неизбежны. Прежде всего, они касаются не цифр, а идеологии инвестиционного планирования. Дело в том, что в последние годы инвестирование велось в условиях постоянного экономического роста. Можно ошибаться в темпах роста, но, когда общий тренд постоянно идет вверх, капитальные вложения априори предполагают ту или иную степень эффективности, возвратность средств за счет роста бизнеса делает привлекательной практически любую инвестиционную деятельность.

Кризис, особенно глубокий, меняет горизонты планирования. И если в прошлом году мы фиксировали нашу инвестпрограмму до 2013 года, то сейчас сознательно сузили временные рамки до 2011 года.

При формировании инвестпрограммы мы опираемся на следующие базовые принципы. Во-первых, в нынешней ситуации мы просто обязаны обеспечить набор инвестиционных мероприятий, необходимых для модернизации энергооборудования: нарастающий износ сетей и генерирующих мощностей в ДВФО (доходящий в некоторых регионах до 60-70%) просто не оставляет нам другого выбора. Эта модернизация должна носить прорывной характер для замедления существующего тренда старения оборудования, для того чтобы мы могли получить дополнительные технологические, производственные и экономические результаты. Во-вторых, мы ясно отдаем себе отчет в том, что 2009 годом жизнь не заканчивается, особенно в энергетике. Если человек неожиданно теряет деньги, то сразу переосмысливает происходящее и, как минимум, не делает никаких ненужных трат в течение некоторого промежутка времени.

Но это не означает, что в настоящий момент мы можем расслабиться: сейчас нам дают возможность для переосмысления, перегруппировки, выстраивания приоритетов. Потому что завтра мы должны будем работать в три раза быстрее и больше, чтобы наверстать то, что не смогли сделать на предыдущем этапе. Именно поэтому определенный объем средств инвестпрограммы холдинга пойдет на осуществление предпроектных и проектных работ.