"РЖД" снижает цены на "летние" билеты

"ОАО "Российские железные дороги" снижает цены на билеты на время сезона массовых отпусков, сообщает служба по связям с общественностью ДВЖД - "Филиала ОАО "РЖД".

Компания разработала ряд мер, которые позволят пассажирам сэкономить до 40% стоимости проезда при заблаговременном планировании места и времени отпуска", - заявил вице-президент ОАО "РЖД" Михаил Акулов. Билеты по пониженным тарифам будут действовать в период с 1 июня по 31 августа 2009 г.