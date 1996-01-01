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"Дальполиметалл" запустился

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 16 апреля ОАО "ГМК-Дальполиметалл" возобновило производственный процесс. Причем поэтапный запуск предприятия дальнегорцы начали за счет собственных средств, не дождавшись банковского кредита.

Идет подготовка оборудования к запуску на рудниках "Южный", "2-й Советский", "Верхний", на участке "Королевский" рудника "Верхний". По полной задействованы ремонтные службы рудников и вспомогательного цеха.

Ремонтные работы начались и на центральной обогатительной фабрике, которую запустят в середине мая. По планам менеджмента предприятия, до конца апреля удастся запустить все рудники, за исключением самого крупного, "Николаевского", на котором большой объем подготовки, в том числе и восстановление горных выработок. В мае заработает и он.

На предприятиях ГМК работают 2123 человека. В отпусках по инициативе администрации находятся 1473 человека, на работе - 650 человек. С 14 по 21 апреля в "ГМК" уволены 14 человек, принят 1 человек. Уменьшилась просроченная задолженность по зарплате. На 20 апреля она составляла 46,9 млн руб.

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