Руководители оборонки ответили за долги государства

Два крупнейших оборонных предприятия Владивостока - ОАО "Варяг" и ОАО "Изумруд" были замечены в нарушениях трудового законодательства.

И если "Изумруд" попал на заметку прокуратуры за нарушения трудового законодательства в сфере охраны труда, то к руководству "Варяга" претензии со стороны прокурорских работников гораздо серьезнее - здесь выявлены нарушения законодательства об оплате труда. В нарушение ст. 136 Трудового кодекса РФ семь работников получили "отпускные" после фактического начала отпуска.