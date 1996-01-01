К инсайдерам причислили работников муниципалитетов, сотрудников ЦБ

Госдума приняла в первом чтении законопроект "О противодействии неправомерному использованию инсайда и манипулированию рынком". Как говорится в сообщении Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), разработчика законопроекта, документ определяет меры по предотвращению, выявлению и пресечению злоупотреблений на организованных рынках, связанных с использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком. Кроме того, в документе определяется круг лиц, которые относятся к инсайдерам, в частности, это государственные и муниципальные работники, сотрудники Банка России, а также СМИ и рейтинговые агентства.