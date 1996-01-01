ПБУ 1/2008 "Учетная политика" откорректировали

Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина от 6 октября 2008 г. № 106н, вновь претерпело изменения. Не далее как 6 апреля 2009 года Минюст зарегистрировал соответствующий приказ Минфина от 11 марта 2009 г. № 22н. В принципе, ПБУ 1/2008 лишилось всего лишь первого абзаца пункта 18 Положения, в котором перечислены способы ведения бухучета, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности. К таковым, в частности, относятся способы амортизации ОС, нематериальных и иных активов, методы оценки производственных запасов, товаров, незавершенного производства и готовой продукции и т. д. Обновленная версия ПБУ вступит в силу по истечении 10 дней с момента официального опубликования приказа Минфина № 22н.