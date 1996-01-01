Кризис заставил гастарбайтеров искать работу на Дальнем Востоке

Количество приезжающих иностранцев в Москву уменьшилось на треть. По данным столичной Федеральной миграционной службы, в январе каждую неделю в столицу России приезжало от 65 до 70 тыс. человек. Сейчас число прибывающих из-за рубежа составляет примерно 44 тыс. человек в неделю.

Меньше стало туристов, иностранцы стали экономить на поездках. Только 100 тысяч человек прибыли в Москву за три месяца 2009 года, чтобы найти работу. Гастарбайтеры теперь ищут заработки в Сибири и на Дальнем Востоке. Сообщает "Сити-FM".