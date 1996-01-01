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Типичный бизнес-план эпохи кризиса
У нашего предполагаемого предпринимателя позади уже два этапа - регистрация права и кредит от банка. Сегодня займемся организацией магазина.
Итак, магазинчик будет не 450 кв. метров, а 70. Спальные районы во Владивостоке не резиновые, во всех домах-крейсерах уже есть свои магазинчики или отдельно стоящие здания типа "киоск усовершенствованный". С выбором подходящего помещения придется побегать. Проверенных способов всего три: "Дальпресс", обзвон риелторов и личный обход-объезд района, где предполагается открытие торговой точки. Поиск подходящего помещения - это стандартные затраты на открытие: ремонт найденного помещения, закупка торгового, холодильного, весового, кассового и др. оборудования.
Для чистоты эксперимента попробуем найти помещение через частные объявления "Дальпресса". Чем хорош метод? Не нужно платить от 40 до 55% стоимости первого месяца аренды посреднику и можно договариваться о просмотре помещения лично с хозяином. От этого в конечном итоге будет зависеть сумма ежемесячных арендных платежей. К тому же, то ли в связи с кризисом, то ли по причине безысходности (менее рискованно сдавать помещение, чем самому вести в нем бизнес) хозяин часто идет на мелкие уступки: не берет денег за аренду в то время, когда вы ведете в помещении ремонт; включает в стоимость коммунальные платежи и оплату межгородских телефонных счетов и т.д. Еще один существенный плюс личного инспектирования - в голове при обходе возможных вариантов складывается рабочая бизнес-схема. Конкретный район города, конкретное месторасположение, уже имеющиеся вблизи магазины, текущие пассажиропотоки, наличие или отсутствие парковки и т.д. По утверждениям знающих, на втором-третьем десятке перебранных вариантов придет какое-то интуитивное понимание процесса: "О, это то, что надо".
Услуги риелторского агентства удобны в том случае, если будущий хозяин магазина точно определился с тем, чего хочет, и дополнительная информация ему не нужна. Тогда, к примеру, можно просто зайти на сайт www.vladrenta.ru и посмотреть предлагаемые варианты. Кроме цены, описания объекта (площадь, наличие- отсутствие ремонта, телефонной линии, Интернета, складских помещений и т.д.) в каталоге этого и других агентств есть фотографии. Совместив текстовую и визуальную информацию, достигается понимание того, за что следует и за что не следует платить. Цена квадратного метра на улице Светланской и в районе Корабельной набережной - 1 500 руб., на Луговой и БАМе - 600 руб., в пригороде - от 100 руб. Все зависит от района, квадратуры помещения и его санитарно-эстетического состояния.
Третий вариант поиска подходящего места - русское авось. Надежнейшее и проверенное веками средство. "Тупо садишься в машину и едешь по городу. Смотришь на работающие и по каким-то причинам уже не работающие точки. В последних задерживаешься и разговариваешь. Ну и на конкурентов твоих ближайших поглядываешь, на текущую суточную проходимость", - рекомендует товарищ с пятилетним ЧП-шным стажем.
Кстати, сейчас открылась еще одна возможность для взятия помещения в долгосрочную аренду - поискать пригодное по месторасположению ТСЖ. В связи с необходимостью получения федерального транша на реформирование системы ЖКХ и капремонт во Владивостоке должно быть создано 5% ТСЖ от имеющегося жилого фонда. А люди, которые приходят порулить ТСЖ, очень хорошо понимают, на чем можно заработать.
Будете ли вы делать ремонт в снятом помещении и какой именно - с дизайн-проектом и "евро-подходом" либо методом найма китайской или корейской бригады рабочих - зависит от желания вложиться. С дизайн-проектом выйдет в 3-4 раза дороже.
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