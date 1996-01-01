Прибыльности ДГК мешают тарифы Приморья

Бизнес-план ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) на 2009 г. предусматривает выход на прибыльность, тогда как 2008 г. компания закончила с убытком. "Изначально закладывать убытки мы не будем. При действующих тарифах, я считаю, мы можем быть в этом уверены. Что будет дальше - не знаю. Явный провал в тарифной составляющей наблюдается в Приморье. В конечном счете это сказывается на показателях компании в целом. Сегодня даже если мы где-то планируем прибыль, то филиал в Приморье может спутать все карты. И проблемы с тарифной политикой в Приморье тянутся с давних времен", - сообщил "ЗР" генеральный директор ОАО "ДГК" Валерий ЛЕВИТ.