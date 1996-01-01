Договоры на аренду пляжей заключают единицы

Не за горами сезон активного прибрежного отдыха, а его организаторы не спешат с оформлением требуемых разрешений на пользование морской прибрежной акваторией. С начала года, по данным отдела водных ресурсов по Приморскому краю Амурского бассейнового водного управления, заключено всего 7 договоров.

Цифра несущественная по сравнению с числом организаторов летнего отдыха, считают в отделе. Еще не прижилась практика оформления договоров водопользования, опирающаяся на нормативы, прописанные Водным кодексом РФ. Хотя стоимость разрешения не слишком затратна, учитывая, что бизнесом на летнем отдыхе занимаются, как правило, средние и мелкие предприниматели. Стоимость 1 кв. км водной акватории составляет 38 тыс. 520 руб. в год. По словам заместителя начальника отдела водных ресурсов по Приморскому краю Амурского БВУ Татьяны ЩЕГЛОВОЙ, обычно заявляются гораздо меньшие участки.