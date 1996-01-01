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Евгений Амбросов ушел из FESCO
Один из лучших менеджеров транспортной отрасли России Евгений АМБРОСОВ покинул Транспортную группу FESCO, созданную на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП). Тем самым Евгений Николаевич не принял позицию владельцев FESCO.
Напомним, что в феврале 2009 г. основной акционер группы "Промышленные инвесторы" Сергей ГЕНЕРАЛОВ лично возглавил FESCO, а своему предшественнику в должности президента управляющей компании группы Евгению Амбросову предложил место председателя совета директоров ДВМП. После хода Генералова Амбросов сразу же после получил несколько предложений о трудоустройстве. По сведениям "ЗР", Евгения Николаевича приглашал генеральный директор ОАО "Совкомфлот" Сергей ФРАНК, в свое время возглавлявший ДВМП. Конкретное предложение было и из компании "Совфрахт". Однако Амбросов, чья трудовая деятельность с 1979 г. с перерывом была связана с ДВМП, в котором он прошел путь от грузового помощника капитана и до руководителя компании, предпочел взять паузу.
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