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Уличные кафе открываются

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

1 мая в Хабаровске официально начинается сезон летней торговли. В конкурсе на размещение сезонных объектов уличной торговли приняли участие более 1200 хабаровских предприятий и индивидуальных предпринимателей.

На выбор администрация Хабаровска предложила 445 мест, где можно установить летние площадки, лотки для продажи в розницу товаров, пользующихся спросом в теплое время года. Летом на территории города должны появиться более 60 летних кафе, 72 лотка, где будут продавать овощи и фрукты, 85 точек, предлагающих выпечку. Есть и необычные товары - к примеру, будет два места, где хабаровчане смогут купить воздушных змеев - на улице Автобусной и в районе АЗС возле моста через Амур.

По сравнению с прошлым годом увеличено число мест, где предприниматели будут торговать квасом. Их будет 167. "Как и в прошлом году, особый интерес предприниматели проявили именно к торговле квасом, - говорит начальник отдела по работе рынков и мелкой розницы управления торговли хабаровской мэрии Любовь РАСИЛЬБЕКОВА. - Практически на все точки претендовали по 9-10 участников". Был поставлен и своеобразный рекорд нынешнего года - на "квасную" точку на улице Карла Маркса у остановки "Большая" претендовали 15 бизнесменов. В основном квас от местной "Тайги", однако напиток будут завозить и из Комсомольска-на Амуре, Приморья, ЕАО.

Интерес предпринимателей к торговле квасом понятен - дело прибыльное, так как не требуется больших затрат. К примеру, для организации летнего кафе нужно намного больше финансовых вложений - как минимум, расходы на электроэнергию, охрану, зарплату для нескольких работников, уборку территории. Да еще обязательное условие нынче - наличие биотуалета, если в радиусе 100 м нет стационара. Тем не менее места для размещения летних кафе традиционно пользуются спросом в Центральном районе города. Первенствует, как обычно, Уссурийский бульвар. Победителям выдали дополнительные условия: если летние площадки рядом с жилыми домами, то им ограничено время работы до 23 часов, да еще и рекомендовано приглушить музыку, чтоб не мешать горожанам. Организаторы учли претензии горожан, поступавшие в прошлом году.

Для победителей конкурса администрация провела семинар, где консультации дали представители всех контролирующих органов.

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