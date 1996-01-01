Национализировать, чтобы спасти

Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ предлагает национализировать Амурский судостроительный завод. Он направил письмо руководству страны с просьбой обратить внимание на проблемы уникального предприятия.

Долгое отсутствие финансирования государственных заказов для этого оборонного предприятия, отметил он, ставит под угрозу его дальнейшую работу. "Мы понимаем, что в этом состоянии предприятие дальше выполнять мощные государственные заказы просто не сможет", - сказал В. Ишаев на пресс-конференции 15 апреля и скорректировал ранее озвученную сумму: на восстановление атомной подводной лодки "Нерпа", которая сошла со стапелей завода в 2008 году и потерпела аварию на испытаниях, необходимо 1,9 млрд рублей (ранее говорилось о 1,2 млрд. руб.). Кроме того, нет ясности с финансированием другого крупного заказа - еще одной подлодки, строительство которой начато несколько лет назад.

По мнению хабаровского губернатора, для выхода из кризиса требуется поменять систему управления. "В настоящее время контрольный пакет акций предприятия находится в залоге у Сбербанка. Государству необходимо его изымать, поскольку завод сам не сможет выкупить этот пакет, и вводить государственное управление", - отметил В.Ишаев.