Будущее за молодыми программистами

17 апреля, в 14-00, состоялось торжественное закрытие и подведение итогов конкурса "Программист-2009", который проходил 15 и 16 апреля в Институте математики и компьютерных наук ДВГУ. Этот ежегодный конкурс, был впервые проведен 16 лет назад. За эти годы технические и программные средства изменились - некоторые из них уже вышли из употребления, другие стали незаменимыми, - а конкурс по-прежнему собирает большое число специалистов.

Главные спонсоры (ООО "Ронда Лимитед", ДВГУ, ДВО РАН, компания Japancar.ru и др.), жюри и организаторы конкурса объявили победителей в нескольких секциях "Программы для начинающих программистов", "Прикладные программы" и "Исследовательские программы".

Итак, первые места в этих номинациях получили:

"Программы для начинающих программистов" - Гринько Василий, Владивосток;

"Прикладные программы" - Залатов Александр, Владивосток;

"Исследовательские программы" - Москаленко Филипп, Владивосток, также получивший специальный приз от компании FarPost - мини-холодильник - за победу в номинации "За лучшую документацию".

Победителей, занявших вторые и третьи места в различных секциях, было много. Студенты вузов, аспиранты, молодые специалисты - не только с Владивостока, но и из других городов - Биробиджана, Красноярска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Холмска, Абакана, Казани, Якутска.

В этом году лучшим программистом стал студент пятого курса ВГУЭС Залатов Александр. Он получил приз от генерального спонсора конкурса ООО "Ронда-Лимитед". Александр пробовал свои силы и в прошлом году, но повезло ему именно в этом. "Программист-2009" считает, что главное - верить в свои силы. Каждому открыта дорога в мир программных возможностей.

Победителем конкурса "Приз зрительских симпатий" стал Василенко Иван, ученик шестого класса, гимназии №1. "Дебют нашего самого молодого конкурсанта состоялся. Он не просто хорошо отвечал на вопросы, но и представлял свою программу, активно боролся, хорошо ее отстаивал" - говорит председатель конкурса Грибова Валерия Викторовна. Базиль Артем, программист IT-отдела компании Japan-car: "Мы поддерживаем наше будущее и хотим подарить ребёнку ноутбук". Довольный Ваня позже признался, что ему очень понравилось участвовать в конкурсе и, что он еще не раз попытается принять участие в "Программисте года".

Цель конкурса "Программист-2009" - содействие развитию различных форм бизнеса в области разработки программных средств и объединении его с наукой и образованием. Главными задачами конкурса организаторы называют стимулирование новых идей, повышение профессионального мастерства участника и выявление среди них наиболее талантливых. Ведь значение профессии программиста в повседневной жизни трудно недооценить. Этот род деятельности становится все более массовым и, в то же время, символизирует авангард современного общества.