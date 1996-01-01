Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Юристов развелось...
Поэтому и работу юристы найти не могут. А если и находят, то "это еще опаснее", поскольку уровень образования у них крайне низкий. О том, как исправить ситуацию, Медведев (как юрист по образованию) говорил со своими коллегами - членами президиума Ассоциации юристов России.
- Юридическое образование является очень популярным в нашей стране, очень развитым, но, к сожалению, имеет очень серьезные недостатки, - сообщил президент пришедшим 16 апреля в Кремль юристам, которых оказалось ровно двенадцать.
При этом "количество не всегда переходит в качество". К примеру, когда нынешний президент в далеких 80-х был студентом юрфака ЛГУ, в его родном Ленинграде существовало всего 2-3 юридических вуза.
"Это были классные учебные заведения, где давали хорошее образование", - вспомнил прошлое Медведев. Когда в конце 90-х годов Медведев переезжал из Санкт-Петербурга в Москву, число юридических вузов увеличилось до 50. Далеко не все из них готовили нормальных специалистов.
- Я еще могу себе представить не до конца грамотного юриста, который помогает компании, хотя это тоже плохо, но если такой выпускник оказывается в кресле следователя, адвоката или - еще страшнее - судьи, это может иметь очень серьезный негативный эффект для всей нашей страны! - предупредил Медведев.
О том, как повысить качество юридического образования, президент говорил со своими коллегами за закрытыми дверями. Как рассказал "Известиям" участник встречи, глава думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел КРАШЕНИННИКОВ, юристы предлагали главе государства более активно привлекать их к процессу аттестации и лицензирования вузов. "Должны быть профильные вузы, на которые государство могло бы опираться и даже размещать в них государственный заказ по подготовке юристов", - добавил депутат.
Еще до встречи с Медведевым Ассоциация предлагала с 1 сентября прекратить прием студентов на юридические факультеты непрофильных вузов. По словам Крашенинникова, сокращение числа вузов или юридических факультетов на встрече с президентом не обсуждалось. "Будет установлен более жесткий контроль за вузами и будет происходить эволюционный процесс отмирания вузов, - предположил он. - Мы будем проверять всех выпускников, смотреть - кто, где, чем занимается, чтобы понять, какие вузы готовят квалифицированных специалистов".
- Половину вузов или юрфаков можно было бы сократить, - уверен депутат, юрист КПРФ Вадим СОЛОВЬЕВ. - Главное, чтобы это не было компанейщиной и под сокращение не попали достойные вузы.
- Я не знаю точного количества, но, как мне кажется, до 50% вузов можно было бы сократить, - соглашается глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству "единоросс" Владимир ПЛИГИН.
По его словам, сейчас юридическое образование получают более 700 тысяч человек, из них для 300 тысяч - это первое высшее. "Но крайне тяжело при всем обилии юристов найти детального знатока своего дела", - признался Плигин.
Наталия Антипова, "Известия.Ru"
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- Японцы построят на Дальнем Востоке завод по производству инновационных витых сердечников
- Сырье в обмен на лояльность
- С Поднебесным размахом
- "Указы Путина амбициозны и трудновыполнимы"
- Надежное страхование от Калининграда до Камчатки
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект создания Арктического ТОРа в Якутии
- Российские и корейские бизнесмены будут наводить девять мостов
- Во Владивостоке во время ВЭФ Якутия намерена подписать более 35 соглашений
- На Сахалине начали разводить "Белого Великана" и "Советскую шиншиллу"
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"