Юристов развелось...

Поэтому и работу юристы найти не могут. А если и находят, то "это еще опаснее", поскольку уровень образования у них крайне низкий. О том, как исправить ситуацию, Медведев (как юрист по образованию) говорил со своими коллегами - членами президиума Ассоциации юристов России.

- Юридическое образование является очень популярным в нашей стране, очень развитым, но, к сожалению, имеет очень серьезные недостатки, - сообщил президент пришедшим 16 апреля в Кремль юристам, которых оказалось ровно двенадцать.

При этом "количество не всегда переходит в качество". К примеру, когда нынешний президент в далеких 80-х был студентом юрфака ЛГУ, в его родном Ленинграде существовало всего 2-3 юридических вуза.

"Это были классные учебные заведения, где давали хорошее образование", - вспомнил прошлое Медведев. Когда в конце 90-х годов Медведев переезжал из Санкт-Петербурга в Москву, число юридических вузов увеличилось до 50. Далеко не все из них готовили нормальных специалистов.

- Я еще могу себе представить не до конца грамотного юриста, который помогает компании, хотя это тоже плохо, но если такой выпускник оказывается в кресле следователя, адвоката или - еще страшнее - судьи, это может иметь очень серьезный негативный эффект для всей нашей страны! - предупредил Медведев.

О том, как повысить качество юридического образования, президент говорил со своими коллегами за закрытыми дверями. Как рассказал "Известиям" участник встречи, глава думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел КРАШЕНИННИКОВ, юристы предлагали главе государства более активно привлекать их к процессу аттестации и лицензирования вузов. "Должны быть профильные вузы, на которые государство могло бы опираться и даже размещать в них государственный заказ по подготовке юристов", - добавил депутат.

Еще до встречи с Медведевым Ассоциация предлагала с 1 сентября прекратить прием студентов на юридические факультеты непрофильных вузов. По словам Крашенинникова, сокращение числа вузов или юридических факультетов на встрече с президентом не обсуждалось. "Будет установлен более жесткий контроль за вузами и будет происходить эволюционный процесс отмирания вузов, - предположил он. - Мы будем проверять всех выпускников, смотреть - кто, где, чем занимается, чтобы понять, какие вузы готовят квалифицированных специалистов".

- Половину вузов или юрфаков можно было бы сократить, - уверен депутат, юрист КПРФ Вадим СОЛОВЬЕВ. - Главное, чтобы это не было компанейщиной и под сокращение не попали достойные вузы.

- Я не знаю точного количества, но, как мне кажется, до 50% вузов можно было бы сократить, - соглашается глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству "единоросс" Владимир ПЛИГИН.

По его словам, сейчас юридическое образование получают более 700 тысяч человек, из них для 300 тысяч - это первое высшее. "Но крайне тяжело при всем обилии юристов найти детального знатока своего дела", - признался Плигин.

Наталия Антипова, "Известия.Ru"