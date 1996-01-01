Победа профсоюза "Бора"

Администрация ЗАО ГХК "Бор" отменила свой приказ о переводе части работников предприятия с 1 мая на неполную рабочую неделю. Это произошло в рамках работы комиссии по заключению нового коллективного договора.

Для химиков сокращенная рабочая неделя означала бы 20-процентную потерю заработка. А рабочие на "Боре" и так получают мало - по 7 тыс. руб. Председатель профкома "Бора" Сергей МАТВЕЕВ надеется и на дальнейшее взаимопонимание с работодателем, на то, что новый колдоговор будет еще больше защищать интересы работников и их семей.