Прорывный "Гаккель"

Известный судоремонтный завод доказал, что может не только ремонтировать, но и строить суда. Причем его работники построили сейнер по собственному уникальному проекту, который в лучшую сторону отличается от существующих аналогов. На стапелях предприятия достраивается еще один. Всего же заказчик намерен приобрести три судна этой серии. Так что заводчане надолго обеспечены работой, а рыбаки получили отличные суда и новые рабочие места. Инициаторы проекта намерены переходить к строительству крупных судов.

На утреннем морском берегу - сырость и холод. Гуляет совсем не по-весеннему пронизывающий ветер. Но на лицах рабочих "Дальзавода" довольные улыбки.

- Каждый из нас вложил частичку своей души в это судно. Каждый над ним потрудился - кто умственно, а кто физически, но каждый, - открывает торжественный, хотя и короткий митинг автор проекта Валерий МОЛОДНИЧЕНКО. По лицу видно, насколько сильно он взволнован. И тем, что они сделали, и тем, что сейчас предстоит. Начинается спуск судна на воду. По старой традиции корабелов бутылка шампанского летит и с первого раза разбивается о борт нового судна - хорошая примета. Показалось, что от удара бутылки судно качнулось. Но нет, это кран в тот же момент, но очень бережно начал поднимать сейнер в воздух. С двух сторон канатами его придерживают по двое рабочих. Они не дают раскачиваться судну. Наконец сейнер спущен на воду и весело покачивается на волнах. Выглянуло солнце, и стало теплее. И на улице, и на душе. Праздник состоялся.

Строительство сейнера Дальзаводу далось не просто. Много времени отнял поиск необходимого оборудования. Пришлось обращаться на самые разные предприятия по всей России. Но вопреки мнению скептиков все трудности удалось преодолеть.

- Проект, воспринимавшийся когда-то как сказка, удалось реализовать благодаря большой совместной работе "Единой России" и трудового коллектива Дальзавода, - заявил депутат Госдумы Руслан КОНДРАТОВ на торжественной церемонии спуска судна на воду. - Исполнительная власть по инициативе "Единой России" приняла единственно правильное решение - освободила рыбаков от налога на имущество. Рыбаки получили возможность направить освободившиеся средства на развитие, в том числе на строительство малого флота. Именно такие суда нужны для прибрежного лова.

Досье Сейнер "Гаккель" получил название в честь известного географа, чье имя носит мыс в Хасанском районе Приморского края. Судно построено по заказу рыбодобывающей компании "Зарубинская база флота". Его длина составляет 24 метра, водоизмещение - 143 тонны. В отличие от существующих малых рыболовных судов (МРС) у "Гаккеля" значительно лучше мореходные качества. В море он может работать не одни сутки, а трое.

- Суда новой серии более комфортабельны. В них просторнее каюты, камбуз, душевая и другие помещения, - рассказывает Валерий Молодниченко. - Рыбаки на нем смогут добывать самые разные виды морепродуктов - от рыбы до крабов. Модернизировано оборудование судна. Например, траловая лебедка получила собственный дизельный привод, и теперь она не будет отбирать мощность у главного двигателя.

Новым проектом судов для прибрежного лова уже заинтересовались рыболовецкие компании Сахалина и Камчатки.

- У завода появились прекрасные перспективы, - утверждает и. о. конкурсного управляющего Дальзавода Александр ЧАВЫЧАЛОВ.

- Самое главное - мы сохранили технологии и кадры. У нас есть коллектив профессионалов, которые способны справиться даже с такими сложными задачами, как строительство новых судов, - с гордостью произносит председатель профкома Николай БОМКО, работающий на Дальзаводе с 1974 г.

На Дальзаводе даже трудовые династии сохранили, и рабочие не боятся сокращения.

- Вначале боялись, что из-за кризиса на заводе начнутся увольнения. Но, оказалось, напрасно опасались. Даже дедов с завода не увольняют. Это хорошо. Мы у них учимся, - утверждает молодой заводчанин Александр МАКСИМОВ, занимавшийся покраской "Гаккеля". - Краска отличная. Дорогая, правда, чуть ли не по граммам расход контролировали, зато прочная, и подкрашивать судно нескоро понадобится.

По его словам, зарплата у них неплохая и обещают скоро повысить.

- Нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо продолжать. Достраивается следующее судно этой серии. Для него уже есть имя - "Посьет". И, конечно, необходимо переходить к строительству крупных судов. Причем не только для Приморья, а для всей России, - озвучил новые масштабные задачи приморских судостроителей Руслан Кондратов.