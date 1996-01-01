Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Прорывный "Гаккель"
Известный судоремонтный завод доказал, что может не только ремонтировать, но и строить суда. Причем его работники построили сейнер по собственному уникальному проекту, который в лучшую сторону отличается от существующих аналогов. На стапелях предприятия достраивается еще один. Всего же заказчик намерен приобрести три судна этой серии. Так что заводчане надолго обеспечены работой, а рыбаки получили отличные суда и новые рабочие места. Инициаторы проекта намерены переходить к строительству крупных судов.
На утреннем морском берегу - сырость и холод. Гуляет совсем не по-весеннему пронизывающий ветер. Но на лицах рабочих "Дальзавода" довольные улыбки.
- Каждый из нас вложил частичку своей души в это судно. Каждый над ним потрудился - кто умственно, а кто физически, но каждый, - открывает торжественный, хотя и короткий митинг автор проекта Валерий МОЛОДНИЧЕНКО. По лицу видно, насколько сильно он взволнован. И тем, что они сделали, и тем, что сейчас предстоит. Начинается спуск судна на воду. По старой традиции корабелов бутылка шампанского летит и с первого раза разбивается о борт нового судна - хорошая примета. Показалось, что от удара бутылки судно качнулось. Но нет, это кран в тот же момент, но очень бережно начал поднимать сейнер в воздух. С двух сторон канатами его придерживают по двое рабочих. Они не дают раскачиваться судну. Наконец сейнер спущен на воду и весело покачивается на волнах. Выглянуло солнце, и стало теплее. И на улице, и на душе. Праздник состоялся.
Строительство сейнера Дальзаводу далось не просто. Много времени отнял поиск необходимого оборудования. Пришлось обращаться на самые разные предприятия по всей России. Но вопреки мнению скептиков все трудности удалось преодолеть.
- Проект, воспринимавшийся когда-то как сказка, удалось реализовать благодаря большой совместной работе "Единой России" и трудового коллектива Дальзавода, - заявил депутат Госдумы Руслан КОНДРАТОВ на торжественной церемонии спуска судна на воду. - Исполнительная власть по инициативе "Единой России" приняла единственно правильное решение - освободила рыбаков от налога на имущество. Рыбаки получили возможность направить освободившиеся средства на развитие, в том числе на строительство малого флота. Именно такие суда нужны для прибрежного лова.
ДосьеСейнер "Гаккель" получил название в честь известного географа, чье имя носит мыс в Хасанском районе Приморского края. Судно построено по заказу рыбодобывающей компании "Зарубинская база флота". Его длина составляет 24 метра, водоизмещение - 143 тонны. В отличие от существующих малых рыболовных судов (МРС) у "Гаккеля" значительно лучше мореходные качества. В море он может работать не одни сутки, а трое.
- Суда новой серии более комфортабельны. В них просторнее каюты, камбуз, душевая и другие помещения, - рассказывает Валерий Молодниченко. - Рыбаки на нем смогут добывать самые разные виды морепродуктов - от рыбы до крабов. Модернизировано оборудование судна. Например, траловая лебедка получила собственный дизельный привод, и теперь она не будет отбирать мощность у главного двигателя.
Новым проектом судов для прибрежного лова уже заинтересовались рыболовецкие компании Сахалина и Камчатки.
- У завода появились прекрасные перспективы, - утверждает и. о. конкурсного управляющего Дальзавода Александр ЧАВЫЧАЛОВ.
- Самое главное - мы сохранили технологии и кадры. У нас есть коллектив профессионалов, которые способны справиться даже с такими сложными задачами, как строительство новых судов, - с гордостью произносит председатель профкома Николай БОМКО, работающий на Дальзаводе с 1974 г.
На Дальзаводе даже трудовые династии сохранили, и рабочие не боятся сокращения.
- Вначале боялись, что из-за кризиса на заводе начнутся увольнения. Но, оказалось, напрасно опасались. Даже дедов с завода не увольняют. Это хорошо. Мы у них учимся, - утверждает молодой заводчанин Александр МАКСИМОВ, занимавшийся покраской "Гаккеля". - Краска отличная. Дорогая, правда, чуть ли не по граммам расход контролировали, зато прочная, и подкрашивать судно нескоро понадобится.
По его словам, зарплата у них неплохая и обещают скоро повысить.
- Нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо продолжать. Достраивается следующее судно этой серии. Для него уже есть имя - "Посьет". И, конечно, необходимо переходить к строительству крупных судов. Причем не только для Приморья, а для всей России, - озвучил новые масштабные задачи приморских судостроителей Руслан Кондратов.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда