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Дальзавод отбивается от рейдеров

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Коллектив Дальзавода намерен биться за родное предприятие. Завод хотят захватить, уверены его работники. В результате они могут потерять работу, а Россия - стратегическое предприятие.

Дальзавод - одно из старейших предприятий на Дальнем Востоке. В октябре этого года завод отметит 122-ю годовщину. Он внесен в список стратегических предприятий России. Это самый крупный на Тихоокеанском побережье России судоремонтный завод. На нем трудятся более 2 тыс. человек. Он выполняет около 20% всех отраслевых заказов. Растет гособоронзаказ. Последние три года предприятие выполняет работы по надводному ремонту порядка 65 судов, по доковому ремонту - в среднем 50 судов в год. Объем выпуска товарной продукции в 2007 году превысил аналогичный показатель 2001 года почти в 14 раз. Завод сумел освоить строительство судов и на днях спустил на воду свое первое рыбопромысловое судно, построенное по собственному проекту. Но это сейчас.

Еще относительно недавно ситуация была весьма плачевной. В 90-е годы госзаказ сократился катастрофически. Работа завода была полностью парализована. С 2000 по 2002 г. коллектив не получал заработную плату. Долги составили 104 млн руб. Начались забастовки и голодовки. В 2001 г. Дальзавод был объявлен банкротом. Команда внешнего управляющего Александра ЧАВЫЧАЛОВА, профессионального арбитражного управляющего, имеющего два высших образования и степень кандидата экономических наук, сумела переломить ситуацию. Уже в 2002 г. предприятие получило все лицензии на все виды работ. Восстановилась производственная деятельность. Дальзавод ожил и начал уверенно подниматься с колен. Полностью погашены долги по заработной плате, а текущая выплачивается своевременно.

В настоящий момент на предприятии по решению Арбитражного суда Приморского края открыта процедура конкурсного производства, что должно позволить освободить Дальзавод от долговой нагрузки перед кредиторами, основным из которых выступает государство.

Однако план конкурсного производства, который ставит главной задачей сохранение профиля и кадрового состава предприятия, под угрозой срыва.

Как считают работники предприятия, похоже, все дело в том, что на их родной завод обратили внимание представители столицы.

- У нас появился страх за свое будущее, - горячится начальник одного из цехов "Дальзавода" Виктор ЕСИН. - Мы видим, что начались какие-то опасные игры вокруг завода.

Арбитражный суд уже три раза переносил вынесение решения по Дальзаводу. Назначенное на 15 апреля собрание кредиторов опять было сорвано.

- Ключевой вопрос - о назначении конкурсного управляющего. Кто-то очень хочет поставить вместо Чавычалова своего человека и готовит для этого почву, что требует времени, - поясняет представитель компании, являющейся одним из кредиторов Дальзавода, Михаил ПУХОВ. - Но затягивание процедуры чревато негативными последствиями.

Предприятие потеряло в передрягах два месяца и уже упускает заказы из-за отсутствия стабильности. Рыбопромышленники готовы поставить на Дальзавод свои суда в ремонт, но их пугает неопределенность ситуации. Неизвестно, кто будет руководить предприятием, какую политику он будет проводить. А ведь Дальзавод - не просто огромное предприятие, но и еще весьма сложный механизм, для управления которым нужны специальные знания. Разрушить всегда значительно проще, чем что-то наладить.

Неопределенность ситуации заставляет предпринимателей осторожничать. Рушится работа с заказчиками и поставщиками. Комплекс зданий и оборудование, конечно, останутся. Но лишь мертвой грудой никому не нужного имущества. Попытка "навариться" на рейдерском захвате угрожает потерей для России стратегического предприятия, тысячи людей могут лишиться своих рабочих мест и стабильного заработка, уверены работники Дальзавода. Именно поэтому они хотят докричаться до властей и готовы выйти с протестом на улицы Владивостока. Появится ли на экономической карте Приморья еще одна "горячая точка", зависит от решения арбитражного суда, который назначил очередное заседание по Дальзаводу на 23 апреля.

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