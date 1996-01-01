Рабочие-то есть, но не те...

За последние две недели численность зарегистрированных безработных снизилась на 231 человек. На сегодняшний день общее число безработных в Приморье составляет 21 416 человек.

Вместе с тем несколько снизилось и число вакансий, зарегистрированных в Управлении службы занятости населения Приморского края. Из 32 тыс. заявленных вакансий более 75% приходится на рабочие специальности. Причем парадокс заключается в том, что и 70% зарегистрированных безработных также претендуют на рабочие специальности. "Трудоизбыточные территории у нас - это север края, а больше всего вакансий - более 50% - во Владивостоке. Причем мы имеем возможность перемещать рабочую силу в пределах края, но вся проблема заключается в предоставлении жилья, - комментирует ситуацию начальник Управления службы занятости населения Приморского края Евгений МАКАРОВ. - Еще одна причина дисбаланса на рынке труда заключается в том, что та свободная рабочая сила, которая есть на рынке труда, не соответствует тем требованиям, которые предъявляет работодатель".