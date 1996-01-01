Работодателей обяжут отправлять гастарбайтеров по домам за свой счет

Генеральная прокуратура намерена обязать работодателей отправлять за свой счет на родину трудовых мигрантов в случае досрочного расторжения с ними контрактов.

В прокуратуре считают, что наниматели обязаны нести большую ответственность за своих иностранных рабочих и соблюдать их права, иначе стране грозит волна преступлений, сообщают информагентства.