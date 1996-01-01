Начинающих юристов отправят в клиники

На заседании Ассоциации юристов России с участием президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА обсуждалась реформа юридического образования, призванная решить проблему перепроизводства юристов. Старт реформе должен дать готовящийся президентский указ: сеть юридических вузов может быть сокращена в десять раз. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Газета сообщает, что бороться с перепроизводством юристов президент предложил нормативными актами, которые, по сути, запускают реформу юридического образования. На закрытой части заседания обсуждался вопрос утверждения новых госстандартов обучения юриспруденции. Среди новшеств - обязательная юридическая практика для выпускников, аналогичная медицинской интернатуре. Предлагается также массовое учреждение так называемых вузовских юридических клиник - бесплатных юридических консультаций на базе учебных заведений, в которых и будут стажироваться студенты.

Предлагается изменить и правила аттестации. Так, помимо госэкзамена в вузе перед выходом на работу выпускник юридического вуза обязан будет пройти квалификационное испытание - так называемый экзамен по профессии, распространенный на Западе.