Назначен новый директор дальневосточного филиала МТС

Директором макрорегиона "Дальний Восток" ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) назначен Алексей САЛЬВА, с октября 2008 г. по февраль 2009 г. исполнявший обязанности директора Ивановского филиала МТС. Дмитрий ЛАПИЦКИЙ, до января 2009 г. занимавший должность директора дальневосточного филиала, продолжил работать в МТС в должности коммерческого директора по розничному рынку "МТС Россия".