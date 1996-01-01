"Гефест" застраховал ответственность проектировщиков "Приморского океанариума"

Страховое акционерное общество "Гефест" застраховало ответственность при выполнении работ по проектированию научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум", который будет построен на о. Русский. Страховая сумма по договору составила около 225 млн руб. Согласно проекту, в океанариуме будут смонтированы несколько аквариумов общим объемом 9,85 тыс. кубометров.