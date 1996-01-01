"Иностранцы" снова в цене

Еще год назад специалисты в области подбора персонала утверждали: компенсационные пакеты российских и иностранных компаний сравнялись и соискатели перестали воспринимать работу в иностранной компании как вершину карьерного роста. Сегодня ситуация снова изменилась в пользу иностранцев.

Гарант стабильности

"Последние 3-5 лет российские компании старались приблизить свои соцпакеты к уровню иностранных компаний для того, чтобы быть более конкурентоспособными на рынке труда в борьбе за лучших сотрудников, - считает Марина ТИМОШЕНКО, директор по рекрутменту агентства по подбору персонала "Карьера-Форум". - За эти годы в российских и региональных компаниях многое было сделано - и "обеление" зарплат, и внедрение программ ДМС, и дополнительные компенсации авто, связи, спортзалов, приличные командировочные расходы, обучение ведущих сотрудников".

Однако с наступлением кризисных времен социальные программы пришлось урезать, а ряд компаний просто сократили сотрудников "по собственному желанию" без выплаты выходных пособий, которые положены при сокращении. По словам Марины Тимошенко, на их фоне популярность иностранных компаний, сохранивших почти в полном объеме прежние соцпакеты, заметно возросла среди соискателей. "Конечно, и "иностранцы" сокращают персонал, но в меньшем количестве, и согласно нормам трудового законодательства, т.е. с выплатой выходного пособия. На сегодняшний день, когда фактор стабильности в приоритетах кандидатов вновь занял первые позиции, иностранная компания- это гарант предсказуемого будущего", - считает эксперт.

Специалисты кадровой компании "АНКОР во Владивостоке" также отмечают, что интерес к иностранным компаниям обусловлен в первую очередь гарантией стабильности. В сложившейся экономической ситуации - это один из самых важных критериев выбора работодателя для профессионала.

Примерно такого же мнения придерживается и Екатерина ЛОНШАКОВА, директор владивостокского офиса международной рекрутинговой компании Kelly Services. При этом добавляет: штат иностранных компаний во Владивостоке весьма невелик и традиционно максимально оптимизирован. Поэтому и процесс сокращений расходов на персонал прошел более мягко.

"Многие так называемые support- функции были заранее выведены за штат либо приобретались у подрядчиков (ИТ-обслуживание, подбор персонала, торговый штат). Вследствие чего в условиях кризиса эти компании значительно меньше сокращали численность персонала, урезали бонусную часть заработной платы или секвестрировали компенсационный пакет сотрудников, - рассказывает она. - Большинство наших клиентов -иностранных компаний ограничились превентивными методами: сократили прием новых сотрудников, релокировали работников в другие регионы и оптимизировали офисные расходы. Таким образом, им удалось сохранить наиболее позитивный образ работодателей на рынке".

Что касается заработных плат, то, по данных компании Kelly Services, компенсации в иностранных компаниях остались на уровне осени 2008 г. Татьяна ГРИШИНА, ведущий консультант компании "АНКОР во Владивостоке", отмечает, что, например, на рынке фармации и аптечной розницы (который, кстати, в наименьшей степени испытал на себе влияние кризиса) предложения от иностранных компаний более привлекательны. Наталья БАЛАЕВА из "АНКОРа" также отмечает, что те иностранные компании, которые являются клиентами агентства, не изменили своих предложений по уровню заработной платы, компенсациям и льготам - все осталось на прежнем достойном уровне. Более того, в этих компаниях практически не прекращались работы по подбору специалистов на открытые вакансии.

Требования стали жестче

Однако, при всем благополучии работы в иностранной компании, кандидаты не должны забывать, что и требования к персоналу в иностранных компаниях более жесткие, чем у их российских коллег.

По словам рекрутеров, иностранные компании всегда предъявляют высокие требования к образованию (часто требуется не только высшее, но и желательно профильное, исходя из направления деятельности компании). Как правило, обязательным также является опыт работы в иностранном структурированном бизнесе, знание английского языка - как весомое дополнение, развитая способность к обучению (наличие у кандидата сертификатов о дополнительном образовании: тренинги, семинары, курсы), наличие прав, опыт вождения автомобиля. Кроме этого, иностранный работодатель обращает внимание на аналитические навыки, перспективность кандидатов и базовые компетенции (нацеленность на результат, коммуникативные навыки, лидерские качества, навык работы с информацией и т.д.). Роман ПОПОВ, коммерческий директор АППП "Карьера-Форум", отмечает, что в иностранных компаниях более определенные требования к управленческим способностям кандидатов и к специальным знаниям, так как в иностранной компании все регламентировано лучше и точнее, то и требования к квалификации обозначены конкретнее.

Кстати, так как количество свободных кандидатов на рынке труда увеличилось, иностранные компании сегодня стали еще более внимательно присматриваться к будущим работникам. "Проблемы с откликом кандидатов сегодня нет - зачастую даже не приходится давать объявления о вакансиях, резюме и так идут потоком, кандидаты охотно ведут переписку: отвечают на вопросы, выполняют дополнительные задания, - рассказывает Александра ПЕТРУШИНА, менеджер по персоналу официальных дистрибьюторов MARS. - Поэтому сегодня мы больше внимания уделяем не поиску, а отбору сотрудников путем совершенствования системы оценки кандидатов".