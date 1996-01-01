Работодателям нужны... герои

Уже совсем скоро 10 390 выпускников высших учебных заведений получат свои заслуженные дипломы и выйдут на рынок труда. Их ждет очень непростая ситуация - многие компании заморозили проекты, а следовательно, и вакансий для молодых специалистов у них нет. Однако, по мнению экспертов рынка труда, возможности для трудоустройства молодых все-таки имеются.

Евгений МАКАРОВ, начальник Управления службы занятости населения Приморского края:

- Кризис оказал определенное влияние на рынок труда, но это вовсе не значит, что возможностей для трудоустройства молодых специалистов с высшим образованием сегодня нет. Очень востребованы сегодня специалисты в области здравоохранения - требуется свыше 1 000 человек, из них 450 - это врачи. Не хватает и учителей, особенно в сельской местности. Причем есть территории, где предлагаются хорошие жилищные и социальные условия. Есть востребованность, связанная с инвестиционными проектами, - требуются инженеры-строители по всем направлениям.

Для поддержки молодых у нас сегодня работают различные программы. Например, программы стажировок, программа "Первое место работы". В рамках этих программ молодые специалисты овладевают будущей профессией на производстве. Для работодателя это выгодно, потому что служба занятости компенсирует расходы на заработную плату. Сам работник может дополнительно от службы занятости получать еще и материальную помощь.

Екатерина ЧЕРНОВИЦКАЯ, заместитель руководителя департамента образования и науки администрации Приморского края:

- В преддверии выпуска 2009 г. департамент образования и науки провел мониторинг предполагаемого распределения выпускников всех уровней образования. Наиболее благоприятная ситуация с будущим распределением - в учреждениях начального профессионального образования. С распределением выпускников вузов ситуация в этом году наверняка будет довольно сложная. По нашим подсчетам, 11% выпускников вузов этого года не будут трудоустроены. Так что работу найдут те, кто очень сильно этого хочет.

Министерством образования в свою очередь разработана антикризисная программа, которая предусматривает ряд мероприятий, направленных на то, чтобы молодые люди, еще обучаясь в вузе, могли получить те знания и навыки, которые помогут им при дальнейшем трудоустройстве. Для тех, кто может и хочет продолжать обучение, в этом году предусмотрено значительное увеличение числа мест (на 150) в аспирантуре.

Галина ПОПОВА, директор агентства по подбору персонала "Карьера-Форум":

- До октября прошлого года регулярно в портфеле заказов нашей компании было примерно 80 заказов на подбор персонала и 20% - это были вакансии, которые предлагались, в том числе, и для выпускников вузов. Сегодня из 40 заказов только на 1 вакансию работодатели готовы смотреть выпускников, и то с оговоркой, что он должен иметь опыт работы.

Однако все не так грустно. Есть и другие примеры. В рамках подготовки к конкурсу "Лучший выпускник вуза-2009" уже откликнулись более 20 работодателей, которые хотят участвовать в проекте. У большинства из них нет открытых вакансий. Но тем не менее, они говорят о том, что готовы открыть вакансию, если человек им очень понравится. То есть работодатели, как они сами говорят, сегодня ждут людей, готовых на подвиги.