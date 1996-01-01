Японские компании поставят на дешевизну

Правительство Японии распространило "Белую книгу по производству", рекомендующую местному бизнесу серьезно подкорректировать производственную политику с целью завоевания рынков Бразилии, России, Индии и Китая. Об этом сообщает "Независимая газета".

Японские компании призывают резко снизить себестоимость и цену продукции за счет исключения из нее избыточных функций. В качестве удачного примера такой политики приводится удачный опыт создания в Индии малолитражки Nano с рыночной ценой в пределах 2 тыс. долл. По мнению российских экспертов, если эти инициативы будут реализованы, то товары из Японии серьезно потеснят на нашем рынке не только китайских, но и отечественных производителей.

Аналитик компании "БрокерКредитСервис" Севастьян КОЗИЦЫН полагает, что японцам по силам потеснить конкурентов по всем позициям.

"На первом этапе это коснется прежде всего продукции автопрома, и пример Tata Nano в этой связи неслучаен, - отмечает эксперт. - В самом деле, убрать излишние функции у электрического чайника будет довольно проблематично, тогда как снизить издержки в автопроме - вполне реально".