Предпринимателей будут проверять раз в три года

С 1 мая 2009 г. ни один контролирующий орган не будет иметь право проверять предпринимателя чаще, чем один раз в три года, заявил "ФК-Новости" председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений ФЕДОРОВ.

Он добавил, что проверять по одним требованиям будет только один орган. Федоров пояснил, что в Госдуму внесен законопроект "О внесении изменений в статью 27 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Депутат подчеркнул: "Будет осуществляться преимущественно документарная проверка, которая не столь обременительна для предпринимателей и не отвлекает их от осуществляемой ими деятельности. Общий срок проверки не может превышать 20 рабочих дней. Генеральная Прокуратура сформирует сводный план плановых проверок, после чего каждый предприниматель сможет с ним ознакомиться на ее сайте.