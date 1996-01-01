Самой востребованной сегодня является профессия таксиста

...Не так давно консульство одного азиатского государства объявило конкурс на вакансию водителя. Требования к кандидатам были жесткие, но справедливые, сообразующиеся со статусом "предприятия". Например, водительский опыт не менее 10 лет, знание города, аккуратность и отсутствие вредных привычек, знание разговорного английского языка. И что вы думаете? Оказалось, что водителей, знакомых с речью британцев, во Владивостоке немало. Вакансия была быстро закрыта...

Сегодня стало модно во всем винить кризис с его кадровой зачисткой, но вакансиями таксомоторы и транспортные предприятия забили все доски объявлений. Водитель - сегодня одна из самых востребованных специальностей на рынке труда. Большинство предприятий предлагают работу даже тем, у кого автомобиля отродясь не было, а главным и вполне логичным условием есть и остается наличие водительского удостоверения с набором категорий, полученное не ранее двух, от силы трех лет. Далее в числе требований идут отсутствие вредных привычек, знание города и наличие приморской прописки, да и то не всегда. Но главное для потенциального таксиста - понять на кого, как и за какие деньги он готов тратить свое время, нервы и ресурс автомобиля.

Здесь у начинающего "бомбилы" выбор небогат. Или идти "сдаваться" в фирму, или на свой страх и риск караулить клиентов у остановок общественного транспорта, в людных местах да по вечерам около баров-ресторанов. Последнее чревато не только быть избитым и ограбленным, зачастую попытки застолбить свое место под солнцем для начинающих извозчиков заканчиваются разборками со всевозможными "крышами". Кто из начинающих таксистов пытался занять свою нишу в аэропорту или на вокзалах, могут долго рассказывать о тамошних нравах...

Есть третий вариант - пойти законным путем, став ИП, с лицензией, законными шашечками, "местом у светофора" и "любимым гаишником". В этом случае стоит помнить, что законный порядок многократно увеличивает затраты. Например, базовая ставка ОСАГО для таксомотора такого ИП составляет 2965 руб., а с учетом коэффициентов машина с мотором мощностью 100-150 л.с. (самые распространенные в такси), полный пакет обойдется в сумму не менее 5 тыс. руб.

Разумеется, такие траты становятся препятствием для большинства желающих подзаработать на частном извозе законным путем. В принципе, даже можно организовать свое транспортное предприятие и самому выступить в роли работодателя, но, как уверяют знающие люди, без стартового капитала и при такой тесноте занять свою нишу будет очень сложно.

Если рассматривать варианты работы по найму или частного извоза "на себя", то и здесь полно нюансов. Тот же найм имеет две стороны: либо садишься на машину компании, что автоматически предполагает первоочередность в получении заказа, редко, но все же есть соцпакет, плавающий график и всяческие бонусы от руководства типа бесплатной сотовой связи.

Другой вариант - работать не в фирме, а на фирму, когда извозчик уже имеет автомобиль, но не имеет постоянного так называемого "клиентского портфеля" - 10-20 постоянных клиентов, которые, собственно, его и кормят. По признанию одного пожилого таксиста, с кризисом такие "портфели" похудели, вынудив индивидуальных "бомбил" пойти на поклон в таксомоторные компании.

Прозвонив с десяток компаний, мы пришли к выводу, что ничего страшного в работе "на фирму" нет. Один нюанс - это так называемый залог, который оставляет таксист каждый рабочий день. В разных компаниях, в зависимости от раскрученности бренда, он составляет от 500 до 3000 руб. Как бы тривиально это ни звучало, но сделано это с одной лишь целью: исключить жульничество со стороны самих рядовых водителей.

По словам администратора таксомоторной компании, на первых порах самые "смышленые" таксисты набирали заказов, отрабатывали их и, заработав деньги, исчезали. Потом их видели в другой компании, третьей, десятой и т.д. Чтобы пресечь такую практику на корню, компании, которые делятся своими заказами с пришлыми водителями и не связанны с ними договорами и т.д., берут с таких таксистов залог. По сути дела такую форму работы можно назвать как "продажа заказов". Надо отметить, что некоторые фирмы, предлагая работу таким "бездоговорным" таксистам, сразу определяют заработок и свой процент. Он везде разный, но, как показал наш блиц-опрос, таксомоторные компании предпочитают не жадничать и, как правило, от 60 до 80% от заказа остается у таксиста.