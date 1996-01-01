Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Я в ИП-шники пошел-2
Итак, позади самый простой этап - регистрация права на занятие частным предпринимательством. Заплатив свои кровные 3000 руб. за оформление пакета документов и уплату госпошлины, а также наведавшись к мастеру по изготовлению печати, вы можете ощутить себя в роли бизнесмена.
Предлается заняться торговлей продовольственными товарами. Расчет прост - кризис приходит и уходит, а кушать хочется всегда.
Теперь пора определиться с размахом дела. И здесь стоит отметить, что и гипермаркет, и ларек по бумагам могут быть ЧП. Все зависит от того, на какие средства планируется вести бизнес - на свои или на заемные. Если деньги свои, накопленные посильным или непосильным трудом, то последует вопрос: как долго вы сможете продержаться на этих ресурсах до получения прибыли? Если своих средств нет - то где (в банке или у друзей-родственников) вы их будете брать и на каких условиях.
Рассмотрим оба варианта. Допустим, к мысли о частном предпринимательстве мы пришли не вчера, а год назад и все это время копили стартовый капитал. И, как люди дальновидные, держали стратегический запас наличности в непатриотичных "зеленых" и в результате даже получили некий рост запасов. Теоретически, имея в собственности подержанный грузовичок и родственников-фермеров в деревне, можно наладить небольшой семейный бизнес со стартовым капиталом в размере стоимости бензино-ходки до родной деревни. Там товар берется под реализацию, а сама реализация происходит в одном из тихих жилых микрорайонов города. Маржу за простой грузового автотранспорта с картошко-капустой возьмет разве что местный участковый. Постановка грузовичка в один ряд с такими же ЧП-шниками на одном из продовольственных рынков, как минимум, потребует двух дополнительных затрат - аренды машино-места и приобретения сертификатов на пригодность еды к употреблению. Стоимость аренды машино-места в зависимости от территориальной расположенности рынка обойдется от 300 до 500 руб. в день. В вышеуказанную плату, как правило, входит решение текущих проблем с представителями проверяющих организаций по вопросам санитарии и т.д. И не входит улаживание вопросов с ненадлежащим образом оформленным разрешением на работу выходцев из Средней Азии, задействованных продавцами. При таком способе ведения бизнеса хватит и $1000 оборотного капитала. Родственники, в случае отсутствия продаж, привычно подождут. А продавец-сменщик, работающий неделю через неделю и посаженный на заработную плату в размере выручки, к вопросу собственного прокорма подойдет "творчески".
Если масштаб деятельности не устраивает, можно замахнуться на аренду какого-нибудь ларька или помещения в спальном районе города, пригодного под организацию магазина. Как советуют бывалые ЧП-сты, оставившие эту стадию позади, на личные сбережения в этом случае рассчитывать не стоит. Они закончатся месяца через три-четыре. Для сокращения затрат на первом этапе проще взять в аренду уже пригодное под размещение магазина (ларька) помещение, где уже велась подобная предпринимательская деятельность. Будет меньше проблем с проверяющими инстанциями (пожарные, СЭС и т.д.), и клиентам привычнее. Но и на бизнес такого размаха потребуются заемные средства. Если нет друзей, готовых беспроцентно ссудить требуемую сумму, придется идти и сдаваться в банк.
Условия кредитования у всех разные, но практически везде для получения кредита потребуется продемонстрировать текущую платежеспособность и иметь в залоге движимое (автомобиль) или недвижимое (квартира, дом, дача) имущество. Сроки кредитования на развитие - от года до 4-х лет, минимальная возможная ставка -18%. Срок рассмотрения заявки -2-3 дня после подачи всего необходимого пакета документов (анкета заемщика, копия паспорта, номер банковского счета, свидетельство о регистрации ЧП, свидетельство о внесении ЧП в государственный реестр, декларация по уплате налогов за последние четыре отчетных периода).
Предположим, что нам с кредитом повезло. Деньги поступили на банковский счет. В следующий раз займемся магазинчиком...
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов