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Я в ИП-шники пошел-2

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Итак, позади самый простой этап - регистрация права на занятие частным предпринимательством. Заплатив свои кровные 3000 руб. за оформление пакета документов и уплату госпошлины, а также наведавшись к мастеру по изготовлению печати, вы можете ощутить себя в роли бизнесмена.

Предлается заняться торговлей продовольственными товарами. Расчет прост - кризис приходит и уходит, а кушать хочется всегда.

Теперь пора определиться с размахом дела. И здесь стоит отметить, что и гипермаркет, и ларек по бумагам могут быть ЧП. Все зависит от того, на какие средства планируется вести бизнес - на свои или на заемные. Если деньги свои, накопленные посильным или непосильным трудом, то последует вопрос: как долго вы сможете продержаться на этих ресурсах до получения прибыли? Если своих средств нет - то где (в банке или у друзей-родственников) вы их будете брать и на каких условиях.

Рассмотрим оба варианта. Допустим, к мысли о частном предпринимательстве мы пришли не вчера, а год назад и все это время копили стартовый капитал. И, как люди дальновидные, держали стратегический запас наличности в непатриотичных "зеленых" и в результате даже получили некий рост запасов. Теоретически, имея в собственности подержанный грузовичок и родственников-фермеров в деревне, можно наладить небольшой семейный бизнес со стартовым капиталом в размере стоимости бензино-ходки до родной деревни. Там товар берется под реализацию, а сама реализация происходит в одном из тихих жилых микрорайонов города. Маржу за простой грузового автотранспорта с картошко-капустой возьмет разве что местный участковый. Постановка грузовичка в один ряд с такими же ЧП-шниками на одном из продовольственных рынков, как минимум, потребует двух дополнительных затрат - аренды машино-места и приобретения сертификатов на пригодность еды к употреблению. Стоимость аренды машино-места в зависимости от территориальной расположенности рынка обойдется от 300 до 500 руб. в день. В вышеуказанную плату, как правило, входит решение текущих проблем с представителями проверяющих организаций по вопросам санитарии и т.д. И не входит улаживание вопросов с ненадлежащим образом оформленным разрешением на работу выходцев из Средней Азии, задействованных продавцами. При таком способе ведения бизнеса хватит и $1000 оборотного капитала. Родственники, в случае отсутствия продаж, привычно подождут. А продавец-сменщик, работающий неделю через неделю и посаженный на заработную плату в размере выручки, к вопросу собственного прокорма подойдет "творчески".

Если масштаб деятельности не устраивает, можно замахнуться на аренду какого-нибудь ларька или помещения в спальном районе города, пригодного под организацию магазина. Как советуют бывалые ЧП-сты, оставившие эту стадию позади, на личные сбережения в этом случае рассчитывать не стоит. Они закончатся месяца через три-четыре. Для сокращения затрат на первом этапе проще взять в аренду уже пригодное под размещение магазина (ларька) помещение, где уже велась подобная предпринимательская деятельность. Будет меньше проблем с проверяющими инстанциями (пожарные, СЭС и т.д.), и клиентам привычнее. Но и на бизнес такого размаха потребуются заемные средства. Если нет друзей, готовых беспроцентно ссудить требуемую сумму, придется идти и сдаваться в банк.

Условия кредитования у всех разные, но практически везде для получения кредита потребуется продемонстрировать текущую платежеспособность и иметь в залоге движимое (автомобиль) или недвижимое (квартира, дом, дача) имущество. Сроки кредитования на развитие - от года до 4-х лет, минимальная возможная ставка -18%. Срок рассмотрения заявки -2-3 дня после подачи всего необходимого пакета документов (анкета заемщика, копия паспорта, номер банковского счета, свидетельство о регистрации ЧП, свидетельство о внесении ЧП в государственный реестр, декларация по уплате налогов за последние четыре отчетных периода).

Предположим, что нам с кредитом повезло. Деньги поступили на банковский счет. В следующий раз займемся магазинчиком...

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