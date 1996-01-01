Правила игры на рынке ценных бумаг изменились. Пора за парты

13 апреля вступил в силу Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 9-ФЗ, усиливающий административную ответственность за нарушение законодательства об АО, ООО, рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах.

28 апреля Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в ДФО совместно с филиалом "Дальневосточный реестр" ЗАО РК "Центр-Инвест" приглашают топ-менеджеров и специалистов принять участие в консультационном семинаре "Об усилении административной ответственности за нарушение законодательства РФ об АО, о рынке ценных бумаг".

Участие в семинаре бесплатное. Семинар будет проходить в гостинице "Амурский залив" (конференц-зал "Форум"). Начало семинара в 10.00, регистрация участников в 09.45.По вопросам участия в семинаре обращаться по телефону (4232) 40-24-49.