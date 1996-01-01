Кредиты для своих

Корпоративные и "рядовые" клиенты инстинктивно предохраняют себя от кредитов и одновременно не торопятся погашать кредиты досрочно - таково мнение приморских финансовых экспертов.

Министр финансов Алексей КУДРИН заявил, что доля просроченной задолженности банкам реального сектора экономики может достигнуть 10% к концу этого года. Существует и другое мнение - эту цифру российский банковский сектор уже перешагнул.

Такой вывод напрашивается хотя бы потому, что банки не намерены оставаться в заложниках у одной из самых продвинутых собственных услуг, как кредитование. Приморские банки тому не исключение. Именно по этому сегодня распространяется корпоративное потребительское кредитование под гарантии работодателя.

Вы не взяли кредит, тогда мы идем к вам

Сегодня не мы чаще приходим в банк за кредитом, а кредитные эксперты сами звонят нам по телефону или приходят к нашему работодателю и предлагают взять сотрудникам именно корпоративный потребительский кредит. Такая тенденция появилась около года назад, но сейчас она усилилась.

На рекламных стойках в одной из больниц Владивостока размещены не только буклеты об условиях кредитования ряда банков, здесь же можно заполнить заявление на получение кредита. Банки предлагают более гибкие условия и низкие ставки для своих "зарплатных" клиентов.

Самым законопослушным заемщикам, не сочетавшимся с банком "зарплатными" отношениями, но имеющим очень хорошую кредитную историю и до сих пор рабочее место, также предлагают получить кредит на доверительных условиях.

В разряд корпоративных, а лучше всего сказать, "своих" относятся и клиенты, которые имеют счет в банке (лучше крупный) или часто совершают через банк расчетные операции (не путать с оплатой коммунальных услуг). Хотя требования к пакету документов для такой категории заемщиков могут быть более серьезными.

Но даже заемщику доверительному следует знать, что максимальный срок кредита для них не превысит трех лет. Максимальную сумму кредита для корпоративных клиентов сегодня приморские банки и московские филиалы определяют как 1-3 млн руб. Но такие суммы выдаются в первую очередь под поручительство самих организаций-клиентов, либо их руководителям. Рядовой служащий может рассчитывать в среднем на 200-300 тыс. руб. Хотя и в этом случае индивидуальный подход в сторону повышения кредитного лимита не исключен.

Социальная ориентация

Парадокс, но корпоративные отношения подспудно становятся социально ориентированным действом. Работодатель, заключая договор с банком, предоставляет возможность своим подчиненным получить доступ к более выгодным условиям кредитования.

В ряд корпоративных клиентов ВТБ24 может встать любая организация вне зависимости от того, есть у нее с банком зарплатный проект или нет. Такой клиент просто должен быть согласован с головным офисом банка в Москве, а затем включен в общефедеральный список организаций корпоративных клиентов банка. В результате сотрудник предприятия получит процентную ставку на 5 пунктов ниже, чем по кредиту для самостоятельных клиентов.

НБ "Траст" позиционирует данную услугу как кредиты на неотложные нужды сотрудникам компаний-партнеров на льготных условиях. Процентная ставка рассчитываются от 12 % годовых, а сумма кредита может быть от 10 000 до 500 000 руб.

Для корпоративных клиентов Альфа-Банка процентные ставки существенно ниже, чем для так называемой категории "рынок". Разница составляет практически 10% годовых. Топ-менеджмент компаний клиентов может рассчитывать на кредит до 3 млн руб.

"Зарплатные клиенты" - заемщики находятся в более контролируемом, но одновременно и комфортном положении. Погашение кредита будет осуществляться путем списания денежных средств с "зарплатной" пластиковой карты, как, например, в Альфа-Банке. В Сбербанке для автоматического списания средств необходимо написать заявление.

Предъявите документы

Минимальный пакет документов по кредиту для корпоративных клиентов кажется и вправду реально урезанным. В Альфа-Банке будет достаточно лишь предоставления двух документов - паспорта и, скажем, пенсионного свидетельства.

ВТБ24 справку о доходах заменит справка по образцу банка. Банк "Траст" попросит у корпоративного клиента анкету-заявление, заверенную работодателем, а также на выбор потенциального заемщика либо справку по форме банка, либо по форме 2-НДФЛ, а также паспорт гражданина РФ.

Возжелать потребительский кредит на условиях корпоративного клиента любой приморец захочет, услышав требования, предъявляемые рядовому заемщику, что называется "с улицы". Сегодня для получения кредита от заемщика требуют предоставления не только паспорта и второго документа, удостоверяющего личность, но и трудовую книжку, заверенную работодателем, справку о доходах по форме 2 НДФЛ. Еще одним документом, который может понадобиться банку дополнительно, может стать заграничный паспорт или свидетельство о праве собственности на жилую недвижимость, а также свидетельство о регистрации транспортного средства. Юные клиенты, а таковыми становятся все приморцы, чей возраст младше 25 лет, тоже как заемщики нынче у банков не в чести.