Топ-менеджеров госкомпаний хотят заставить отчитываться о доходах

Топ-менеджеры и руководители крупных государственных компаний должны отчитываться о своих доходах и имуществе наравне с государственными служащими. С такой инициативой выступил председатель комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виктор ЕВТУХОВ.