"Выбранный нами путь - верный"

26 апреля будет три года как ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) возглавляет Вячеслав ПЕРЦЕВ. Минувший год в очередной раз подчеркнул, что путь развития, выбранный предприятием, - верный.

По итогам 2008 г. Ассоциацией морских торговых портов ВМТП признан лучшей стивидорной компанией России. Такой статус ко многому обязывает: в сегодняшней непростой экономической ситуации, в условиях жесткой конкуренции заставляет работать с повышенной нагрузкой.

"Вячеслав Перцев - сильный менеджер, который успешно реализует стратегические планы компании в самый сложный кризисный период, - утверждает его коллега по стивидорному бизнесу. - Перед портом сегодня стоят серьезные задачи по выполнению финансовых показателей, удержанию долей рынка и повышению лояльности клиентов, что требует масштабных изменений в бизнесе по всем направлениям. В последние годы топ-менеджментом компании уже сделаны важные шаги по изменению бизнес-процессов и делового профиля, но предстоит еще большая работа в повышении эффективности общества, которая возложена на генерального директора".

Для ВМТП 2008 г. был рекордным по количеству и масштабу реализованных проектов. Годовой план грузопереработки был выполнен в сентябре, а по итогам года порту удалось выйти на уровень 5 млн 863 тыс. тонн, что на 21% больше, чем в 2007 г. В 2008 г., в рамках проекта по созданию специализированного контейнерного терминала, начатого годом ранее, на причалах № 14-15 проведены масштабные работы по реконструкции существующей инфраструктуры. Установлено новейшее в своем классе перегрузочное оборудование, аналогов которому нет на Дальнем Востоке России. За последние 25 лет поступлений техники такого уровня не было ни в одном из дальневосточных портов.

В минувшем году порт плодотворно сотрудничал с федеральными, краевыми и городскими органами власти. ВМТП активно участвовал в мероприятиях, связанных с подготовкой к переработке грузов для строительства объектов саммита АТЭС - 2012 во Владивостоке, инициировал и профинансировал разработку проекта краевой программы для решения проблем экологического состояния бухты Золотой Рог, на основе предложений ВМТП систематизируется управление движением большегрузного транспорта в городе Владивостоке. В рамках формирования Морского фасада Владивостока по проектам ВМТП планируется развитие терминалов местных прибрежных пассажирских перевозок на 36-м причале и комплекса морского вокзала на 1,2-м причалах.

- Вячеслав Михайлович, прогнозировали ли вы влияние экономического кризиса на производство? Какие меры были предприняты руководством компании по минимизации потерь?

- Мы предположили условия, в которых нам придется работать в 2009 г. Но в кризис предусмотреть все невозможно. Ситуация развивается слишком стремительно. Я исхожу из того, что кризис - это война. А во время войны надо действовать соответствующим образом. Необходима полнейшая мобилизация. Что касается ВМТП, то, как мне кажется, мы грамотно подготовились. Например, компания не стала принимать бюджет на 2009 г. Эта процедура бессмысленна, так как все меняется слишком быстро. Мы посчитали более верной концепцию оперативного управления предприятием вне бюджета, применив забытые инструменты плановой экономики. Составлены планы по производству, по доходам и расходам. Что касается инвестпроектов, то решения по ним будут приниматься тоже в оперативном порядке.

- У ВМТП всегда были достаточно масштабные социальные проекты. Сегодняшние экономические условия как-то на них повлияют?

- Мы много лет назад определили главные направления социальной политики компании. Ежегодно индексируем зарплату относительно процента инфляции плюс еще 5%. Существуют еще дополнительные коэффициенты надбавок к заработной плате. Эта система живет уже много лет. С ней согласен коллектив компании. Второе направление - развитие пенсионного страхования. В свое время для этого была создана специальная компания "Порт-Гарант".

Поддерживаем все спортивные и культурные мероприятия, проводимые портовиками. Мы шефствуем над городской школой №6 и храмом Казанской иконы Божией матери. Мы поддерживаем районный клуб детского творчества, различные детские мероприятия города и края. Это - связь порта и общества. И она ни при каких обстоятельствах не должна быть прервана. Все эти дела прошли проверку временем и показали свою эффективность.