SUMОTORI - сила успеха партнеров

Технохолдинг SUMOTORI вышел в финал Краевой Бизнес-Премии сразу в двух номинациях: компания - в "Развивающийся бизнес", а ее президент Виталий Веркеенко вошел в четверку сильнейших менеджеров Приморья по итогам 2008 года.

Стремительное развитие технохолдинга и высокое признание заслуг его руководителя - наглядное подтверждение того, что приобретает компания, глава которой думает не о сиюминутной выгоде, а работает на будущее, причем не только собственного предприятия.

История SUMOTORI (до 2008 года - "Хино-Владивосток") началась в августе 1998 года, когда импортом грузового крупнотоннажного транспорта во Владивостоке никто всерьез не занимался. Начав с единичных поставок грузовой техники (преимущественно HINO), компания постепенно превратилась в ведущего поставщика строительной и коммерческой техники на Дальнем Востоке. В настоящее время она импортирует более 1500 единиц техники в год и является официальным дилером HINO Motors, представителем концерна KOBELCO, дистрибьютором марок ТСМ (Япония) и Everdigm (Ю. Корея). И если на заре становления упор делался на продукцию вторичного японского рынка, то сегодня более 70% продаж приходится на новую технику.

Борец за мировой уровень

Полтора года назад компания провела ребрендинг, сменив название "Хино-Владивосток" на SUMOTORI, что в переводе с японского означает "борец сумо". (Специалисты знают: для победы в этом виде единоборства нужно обладать не просто значительной массой тела, но еще и бойцовским духом, мгновенной реакцией и большой внутренней силой). И сегодня SUMOTORI - это мощный технохолдинг, представляющий группу функционально объединенных компаний, работающих по шести направлениям: продажи, сервис, запчасти, профессиональное обучение, производство и аренда техники.

В его активе - сервисный центр площадью более 24 тыс. кв.м, современный учебный центр, многофункциональный выставочный комплекс, позволяющий достойно разместить несколько десятков образцов новой грузовой и строительной техники производства Японии, Южной Кореи и Европы, а также предприятие по сборочному производству грузовой техники HINO. Дочерние компании и филиалы технохолдинга работают в Иркутске и Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи. Представительства - в Москве, Самаре, Ижевске, Челябинске, Красноярске, Благовещенске и Хабаровске. Благодаря этому поставляемая SUMOTORI техника задействована не только на дальневосточных стройках, но по всей России, включая олимпийские объекты в Сочи.

Особенность развития компании в том, что она не ждет возникновения потребительского спроса, а формирует его самостоятельно, внедряя прогрессивные формы продаж и виды услуг, будь то первый на Дальнем Востоке открытый интернет-аукцион коммерческой техники, система trade in, аренда спецтехники с операторами или открытие собственного учебного центра.

К слову, о последнем направлении. Учебный центр операторов строительной и погрузочной техники - некоммерческий проект технохолдинга, помогающий решить проблему нехватки квалифицированных рабочих кадров в регионе. Принцип его работы - "Традиции - старые, техника и технологии - новые" позволяет получить качественное первичное и дополнительное образование приморцам, желающим освоить управление современными экскаваторами, бульдозерами, кранами, автопогрузчиками... Причем ставка делается не на количество абитуриентов, а на качество их подготовки. Здесь учат не только грамотной и эффективной эксплуатации современной техники, но и культуре управления, а также делается все для того, чтобы удостоверение учебного центра SUMOTORI обеспечивало выпускникам приоритет при трудоустройстве в самые солидные транспортные и строительные компании региона.

SUMOTORI: "Сделано в Приморье"

Сегодня на всех уровнях широко обсуждается вопрос о необходимости строительства в Приморье автосборочных предприятий, в т.ч. по сборке грузовых автомобилей. На самом деле, они уже около года выпускаются в крае. В документах на грузовые автомобили HINO четко прописано: "Производитель - ООО "Техцентр SUMOTORI", место производства - г. Артем, Приморский край".

Дело в том, что весной прошлого года технохолдинг запустил первую линию сборочного производства грузовой техники HINO. Из Японии поставляются новые шасси, адаптированные для эксплуатации в российских условиях (с левым рулем, усиленной подвеской, усовершенствованной системой зимнего запуска), а в Артеме происходит их доукомплектация. Естественно, вся техника обеспечивается гарантийными обязательствами японской корпорации, поставками оригинальных запчастей и сервисным обслуживанием на базе техцентра SUMOTORI. Причем, если на начальном этапе надстраивались только фургоны и бортовые краны, то сегодня линейка расширилась рефрижераторами, фургонами-бабочками и гидробортами. А скоро появятся и специфичные надстройки: бетононасосы и подъемники на базе грузовых автомобилей.

Дальнейшие планы холдинга еще более масштабные: полноценное производство грузовых автомобилей со сборкой шасси. Кстати, в SUMOTORI это направление называют не "сборкой", а "строительством" автомобилей, вкладывая в это особый смысл.

Сила - в партнерстве

"Как чувствует себя компания, прочно связанная со строительной отраслью, переживающей сегодня не самые лучшие времена?" - спрашиваю президента Технохолдинга SUMOTORI Виталия ВЕРКЕЕНКО.

- Экономика развивается циклично, и возникающие время от времени кризисы - столь же характерное для нее явление, как фазы стабильного развития. И к этому всегда надо быть готовым. Сегодня очень популярно слово "эффективность". Но если бы понимание эффективности пришло ко многим российским компаниям раньше, значительной части негативных последствий кризиса удалось бы избежать.

Мы изначально ставили перед собой задачу создать такую структуру бизнеса, которая была бы устойчива к любым внешним изменениям. Сегодня наше предприятие многофункционально и не только прочно стоит на ногах, но и старается помогать клиентам. В частности, на это нацелена программа SUMOTORI-Партнер. Мы обращаемся к оказавшимся в сложном финансовом положении клиентам: "У вас есть невостребованная техника? Мы готовы ее бесплатно обслужить, взять на хранение и попробовать реализовать. Как только трудности минуют - предоставим вам новую технику, на не менее выгодных условиях".

Кроме того, несмотря на существующую 6-ранговую дисконтную систему, запустили новую прогрессивную систему продаж SUMOTORI-Бонус. Она подразумевает начисление значительных бонусных баллов при покупке техники и их использование при последующих расчетах.

Я вообще убежден, что с клиентами нужно выстраивать не систему "продавец-покупатель", а полноценные партнерские отношения. Слоган технохолдинга -"Сила вашего успеха" - выбран не случайно. Мы практиковали этот принцип с первого дня работы на рынке, предлагая клиентам только ту технику, которая станет для них статьей дохода, а не расхода. Продукция вторичного рынка - не исключение: приобретается только у проверенных поставщиков, проходит двойной контроль качества - в Японии и России - и предпродажную подготовку".

Порядочность - главное

Стремительное развитие технохолдинга SUMOTORI неразрывно связано с личностными качествами его основателя и руководителя - Виталия Веркеенко. Получив образование политолога-юриста, он не стал работать по профессии, но блестяще воплотил полученные знания в собственной созданной с нуля компании.

- Для того чтобы добиться успеха в бизнесе, надо обладать порядочностью, - это основополагающий фактор, - уверен Виталий Васильевич. - Все остальное - и стартовый капитал, и связи, и везение - не более чем приложения. Многое зависит и от отношения к собственности: как ты ею управляешь, какие цели преследуешь и какое применение результатам находишь. Не хочу говорить высокопарными словами, но если ты ставишь перед собой высокие цели, думая не только о росте оборотов и собственном благосостоянии, но и о том, что твой бизнес дает твоему городу, краю, стране, - все будет в порядке. К счастью, все больше отечественных и, в частности, приморских компаний приходят сегодня к признанию именно такого формата бизнеса.

Кстати, президент SUMOTORI высоко ценит восточную философию и занимается каратэ-кудо, привив любовь к этому виду боевого искусства и 7-летнему сыну. Этот стиль каратэ считается настоящей школой жизни и одним из самых справедливых: спортсмены делятся на категории не по весу, а по коэффициенту бойца. Философия кудо строится на уважении и почитании. А принятие его законов - таких, как "Чтобы стать мужчиной, мало родиться существом мужского пола, надо много трудиться" или "Какая бы ситуация ни была, ты не должен сдаваться! Воспринимай любой бой как самый последний" - наиболее полно характеризует личность того, кто отдает предпочтение этому единоборству.

Возвращаясь к бизнесу SUMOTORI, нужно отметить, что компания редко меняет партнеров - другое дело, что их становится все больше, - и имеет очень низкую текучку кадров. За 11 лет работы штат компании вырос с трех человек до трехсот пятидесяти, а в течение ближайших трех лет дойдет до тысячи.

- По каким критериям выбираете персонал? - интересуюсь у главы холдинга.

- Порядочность, профессионализм, ответственность за принимаемые решения и личная организованность. Если эти качества присутствуют - человек нашей команды.

- А какой стиль руководства вам ближе?

- Стараюсь быть демократичным, но порой приходится проявлять авторитарность и жесткость. Главное - сохранять уважительное отношение к подчиненным, и тогда можно рассчитывать на понимание даже в случае принятия вынужденных, непопулярных мер.

Что же касается новых планов технохолдинга, то уже в мае на базе выставочного центра SUMOTORI откроется дилерский центр SUZUKI, представляющий автомобили, мотоциклы, квадроциклы и лодочные моторы знаменитого японского бренда. Соотношение цена/качество обещает быть одним из лучших.

Поэтому, когда Виталий Веркеенко говорит, что достигнутые компанией на сегодняшний день результаты - всего лишь очередные шаги, направленные как на качественное улучшение работы холдинга, так и на улучшение жизни Приморского края и Дальнего Востока в целом, это не вызывает ни малейших сомнений. SUMOTORI действительно не собирается снижать обороты, продолжая обращать силу своего успеха в силу своих клиентов.