ВМТП построит буксир за 5 млн евро

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) построит на одной из верфей голландской Damen Shipyards буксир ледового класса стоимостью около 5 млн евро.

Для финансирования проекта ВМТП использует собственные и кредитные средства. Строительство буксира является частью программы ВМТП по обновлению производственных мощностей. Буксир проекта 2509 с мощностью главных силовых установок в 3000 л.с. будет заложен в мае 2009 г. Предполагается, что в эксплуатацию судно поступит в конце 2010 г.