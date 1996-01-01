Место на вокзале распределят на открытых конкурсах

ОАО "РЖД" проводит открытые конкурсы на право заключения договоров аренды площадей железнодорожных вокзалов, в том числе и Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

На аукцион выставлены площади вокзальных комплексов в следующих городах: Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Комсомольск, Биробиджан, Арсеньев.

Арендаторам предлагаются торговые павильоны, лоты свободного назначения, офисные помещения, площади для аптек, киосков продовольственных товаров, печатной продукции, вендинговых аппаратов, банкоматов, платёжных терминалов, кафе и ресторанов, пунктов продажи цветов, химчисток и т.д. Конкурсы состоятся в Москве.

Лоты площадей вокзальных комплексов Дальневосточной РДЖВ будут разыграны 03.06.09 (приём заявок до 19.05.09.). Более подробная информация об условиях конкурсов - на официальном сайте ОАО "РЖД" (www.rzd.ru) в разделе "Вокзалы России".