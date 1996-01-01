У "Суперджета" бизнес-партнер

7 апреля в центре деловой авиации Внуково-3 было официально объявлено о закрытии сделки по приобретению Alenia Aeronautica 25% +1 акции компании "Гражданские самолеты Сухого".

На церемонии присутствовали Виктор ХРИСТЕНКО, министр промышленности и торговли РФ, Клаудио СКАЙОЛА, министр экономического развития Италии, Михаил ПОГОСЯН, генеральный директор ОАО "Компания "Сухой", и Пьер Франческо ГУАРГУАЛЬИНИ, президент концерна Finmeccanica.

Сотрудничество двух компаний началось два года назад. Компания "Гражданские самолеты Сухого" отвечает за создание, разработку, производство и сертификацию самолетов Sukhoi Superjet 100, а также их продвижение и продажу на территории России, СНГ, Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии. Созданное в 2007 г. совместное предприятие итальянской Alenia Aeronautica, входящей в концерн Finmeccanica, и российским холдингом "Сухой", - SuperJet International, в свою очередь, отвечает за продвижение самолетов на развитые рынки и послепродажное обслуживание флота SSJ100 по всему миру.

Портфель заказов на сегодня составляет 98 самолетов. В настоящее время два летных SSJ100 проходят полномасштабную программу сертификационных испытаний. ЗАО "ГСС" планирует получить российский сертификат типа на Sukhoi Superjet 100 в конце 2009 года и начать поставки самолетов первому заказчику.

В рамках кооперации с итальянским стратегическим партнером планируется создание деловой версии Sukhoi Super Jet 100 - SBJ (Sukhoi Business Jet). Использование самолета в вариантах Corporate и VIP позволит предоставить клиентам большой спектр выбора по возможному количеству перевозимых персон и дальности при покупке самолета.