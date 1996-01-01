Лесопереработка с малазийцами

К монтажу оборудования приступили на заводе по производству древесноволокнистых плит, строящемся в поселке Хор Хабаровского края малайзийской компанией "Римбунан Хиджау". Установку агрегатов, изготовленных германской фирмой "Диффенбахер", ведут немецкие специалисты. Ввод первой очереди завода, которая будет работать на древесных отходах, планируется на начало 2010 г. Сырье будут поставлять лесозаготовители Вяземского, Бикинского, Хабаровского, Нанайского и имени Лазо районов. Продукция предназначена как для отечественного рынка, так и для строительной индустрии Китая.