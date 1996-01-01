Неустойка по договору аренды попала в базу по НДС

Штрафы за несвоевременную уплату арендных платежей наравне с платой за аренду подлежат включению в базу по НДС. К такому выводу пришел Минфин в письме от 6 марта 2009 г. № 03-07-11/54. Финансисты напомнили, что на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 162 Налогового кодекса база по НДС увеличивается на суммы, связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг). По мнению представителей Минфина, данная норма напрямую распространяется на неустойку, взысканную с арендатора за нарушение условий договора.