МЭС Востока реконструирует подстанцию в Большом Камне

Филиал ОАО "ФСК" - "Магистральные электрические сети (МЭС) Востока" приступил к комплексной реконструкции подстанции "БК-2" в Приморском крае, от стабильной работы которой зависит, в частности, электроснабжение системообразующего предприятия - ОАО "Дальневосточный завод "Звезда". Как сообщила пресс-служба МЭС Востока, сумма инвестиций ФСК в реконструкцию подстанции (ПС) превысит 2 млрд руб. Планируемый срок завершения работ - декабрь 2010 г.