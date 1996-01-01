Еще одна госкорпорация. Рыбная

В Федеральном агентстве по рыболовству (ФАР) на встрече 1 апреля обсуждались варианты использования 27 современных рыбопромысловых судов, построенных под гарантии правительства и находящихся в оперативном управлении четырёх дальневосточных предприятий ("АКРОС", "Посейдон", "Сахалинрыбаксоюз" и "СахалинЛизингФлот").

С 1 января 2009 года, в соответствии с поправками в закон о рыболовстве, этим судам запрещено работать в исключительной экономической зоне России. Власти и рыбаки Камчатского края и Сахалинской области неоднократно обращались в правительство с просьбой устранить необоснованный запрет. Эта ситуация обсуждалась на совещании у зам. руководителя Аппарата Правительства РФ Кирилла АНДРОСОВА, в ходе которой ФАР предложило изъять все 27 судов и передать их в оперативное управление ФГУП "Нацрыбресурсы", которое в свое время было создано для оперативного управления портовыми сооружениями. Дальневосточников на совещание вновь не пригласили, сообщают информагентства.