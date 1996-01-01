ДРСК не собирается экономить на инвестициях

Совет директоров ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК) утвердил инвестиционную программу на 2009 г. в размере 2,383 млрд руб. Отметим, что инвестпрограмма на 2008 г. была утверждена в объеме 2,304 млрд руб., при этом было вложено 1,908 млрд руб. Таким образом, в 2009 г. планируется рост инвестиций по сравнению с вложениями прошлого года на 24,9%. Совет директоров рекомендовал акционерам на годовом собрании, назначенном на 30 апреля, утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам 2008 г. Совет директоров рекомендовал направить на погашение убытков прошлых лет 95,786 млн руб. из чистой прибыли за 2008 г. в размере 100,827 млн руб., в резервный фонд - 5,041 млн руб.