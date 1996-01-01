Дальний Восток может остаться без судоводителей

Профессия морехода теряет свою актуальность - количество судов тает на глазах, а учебным заведениям все труднее заполнять студенческие скамьи, заявил на конференции "Страхование морских рисков в условиях кризиса" заместитель директора Дальневосточного филиала СОРОСС Геннадий НОЗДРИН. По его словам, поступить на некогда столь притягательный для приморцев факультет судовождения МГУ им. Невельского в прошлом году можно было лишь при наличии заявления и медицинской справки. "И при этом не все места были заполнены. Что будет с морским образованием с введением ЕГЭ, никто не знает", - говорит Геннадий Ноздрин.