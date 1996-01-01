FESCO получила самый крупный контейнеровоз в истории

Польская верфь Stocznia Szczecinska Nowa передала транспортной группе FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) первый контейнеровоз серии B 178-I Fesco Diomid, самый крупный контейнеровоз в истории компании. Судно дедвейтом 41,85 тыс. тонн имеет вместимость 3091 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). После приемки в эксплуатацию FESCO Diomid поступил в чартер компании Mediterranean Shipping Company (второй по величине контейнерный перевозчик в мире). В ближайшее время контейнеровоз прибудет в испанскую Валенсию, откуда после проведения грузовых операций направится в порты Китая.