Страну ждет шквал увольнений

Аналитики предупреждают о возможности нового витка увольнений в России. В настоящее время угроза массового пополнения армии безработных исходит от рудиментов нашей экономики, считает научный руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений ГОНТМАХЕР. "Сейчас сократили в основном лишний обслуживающий персонал, но если кризис продлится еще более года (в чем почти никто не сомневается), то в России начнут закрываться морально устаревшие предприятия старого советского типа. И это вызовет новую волну увольнений", - предрек он. Особенно остро ситуация с увольнениями может проявиться в сотнях моногородов, где львиная часть всего производства сосредоточена на одном градообразующем предприятии, где работает значительная часть жителей.