Готовь очистные к саммиту АТЭС-2012

Для Владивостока снабжение питьевой водой всегда было проблемой. В конце 1960-х гг. в с. Штыково были построены очистные сооружения Артемовского гидроузла. За минувшее время они существенно состарились, что и потребовало реконструкции, к которой строители генподрядной ООО "Строительная компания "Альянс" вместе с субподрядчиками приступили в конце июня 2005 г.

Планами реконструкции было предусмотрено строительство ряда новых объектов, замена оборудования и внедрение новых технологий. В конечном счете все это должно позволить со временем не снижать подачу потребителям воды в периоды муссонов и таяния снега, когда она требует повышенной очистки.

Стоит отметить, что с очистных станций ежедневно во Владивосток подается около 330 тыс. кубометров воды. Еще около 70 тыс. может подаваться с Богатинского и Пионерского гидроузлов, которые существенно выручают город в "пиковых" ситуациях.

За минувшее время строителями на реконструкции в с. Штыково было освоено 671,5 млн руб., и сегодня общая степень выполнения работ по всему комплексу - около 75-76%.

До конца этого года планируется завершить все оставшиеся работы и объекты, что вполне возможно, потому что этот комплекс был включен в перечень объектов, строительство которых необходимо завершить в преддверии саммита АТЭС 2012 г. Поэтому финансирование ведется как из краевого, так и из федерального бюджета. Для того, чтобы завершить все объекты водоочистки в этом году в ценах прошлого года, требуется примерно 350 млн руб. Отдельным вопросом стоит финансирование пуско-наладочных работ, по которым вопрос пока только решается.

По сравнению с началом марта, к концу месяца количество работающих на площадке в Штыково несколько сократилось - с 80 до 50 человек. Связано это в основном с сокращением фронта работ из-за отсутствия текущего финансирования, что сказывается на комплектации, поставках строительных материалов и конструкций. Так, на складах артемовских заводов ЖБИ-3 и ЖБИ-4 лежат детали для монтажа новых горизонтальных отстойников, но вывезти их можно только после оплаты. Между тем строительная готовность блоков горизонтальных отстойников оценивается пока в 15%.

Особенно сложна ситуация по реконструкции блока контактных осветлителей. Из 32 осветлителей служба эксплуатации без ущерба для подачи городу воды может выводить из оборота по 4. Их ремонт, замена дренажа, загрузка гранодиоритом и испытания требуют не менее месяца. Начав работы с пяти осветлителей, строители столкнулись с проблемой перемешивания слоев гранодиорита разной фракции. Для решения проблемы пришлось привлекать проектировщиков и поставщиков этого материала из Хабаровского края, которые и предложили эту технологию для Приморья. Есть надежда, что в дальнейшем реконструкция по осветлителям пойдет успешнее. Однако существуют опасения, что она не уложится в срок и перейдет на следующий год.

К новым объектам относится и резервуар осадка на 1000 куб. м, где пока что есть только бетонное основание, а общая его готовность оценивается в 20%. По объекту "сгуститель осадка" готовность составляет примерно 40%.

Стоит отметить, что большинство объектов находится в высокой степени готовности, а часть из них требует только пуско-наладочных работ.

Реконструкция в условиях действующего производства - мероприятие не из легких как для работников, так и для строителей. И в последние два года выделяемые на нее средства оставались недоосвоенными. Остается надеяться, что в целом этот год сложится удачнее.