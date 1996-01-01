Кризис утолим минералкой

10 апреля в селе Тихменево, что в нескольких километрах от Лесозаводска, компания "Скит", входящая в состав Группы компаний "Славда", открыла новый завод по производству минеральной воды

До этого здесь же, начиная с декабря 1994 года, уже действует линия розлива минеральной воды разной степени газированнности популярных в народе брендов: "Монастырская", "Курортная", "Медвежка", "Детская", ретро-напитка "Крем-сода", напитка на растительном сырье "Байкал", а также напитков "Монастырские" с различными добавками.

Для их приготовления используются концентраты немецкой фирм "Дёллер" и местная природная минеральная вода, добываемая в районе известных на всю Россию Шмаковских курортов. Кстати, итальянская линия розлива, приобретенная 15 лет назад, и сегодня в прекрасном техническом состоянии. Но, как рассказал "ЗР" генеральный директор управляющей компании "Славда" Павел СЕРЕБРЯКОВ, со временем потребление минеральной столовой воды росло, а мощностей по ее производству не хватало. Поэтому и появилась задумка построить новую, более мощную линию по розливу минеральной воды.

От рождения идеи до воплощения ее в жизнь прошло четыре года. За это время на некогда бросовых землях вырос современный завод, оснащенный новейшим итальянским оборудованием, с производительностью 12 тыс. бутылок объемом 1,5 литра, это 367 тыс. литров воды в сутки. Что, кстати, в 2,5 раза больше мощностей старого завода. Такие объемы позволяют напоить качественной минеральной водой не только жителей российского Дальнего Востока, но и Китая, Японии, Южной Кореи.

Все сырье, используемое для приготовления напитков из минеральной воды месторождения Шмаковское, а также оборудование имеют международные сертификаты качества. На Дальнем Востоке подобного предприятия нет. Пока местная минералка бутылируется в пластиковую тару объемом 1,5 и 0,5 литра. Но в недалеком будущем "Монастырская", в 1999 году признанная "Народной маркой года, появится и в стеклянной таре. Кстати, сегодня минеральная вода "Монастырская" - своеобразная карточка Лесозаводского района.

Между тем новый производственный комплекс - это не только современные технологические и энергоэкономические решения, расширение ассортимента и рынков сбыта, но и новые рабочие места. По словам Серебрякова, открывшееся предприятие готово трудоустроить около сотни человек, что весьма важно для близлежащих районов, Лесозаводского и Кировского, где трудоспособным гражданам найти работу практически невозможно.

- Люди есть, но мы столкнулись с проблемой квалифицированных кадров. Поэтому мы будем готовить специалистов сами, - говорит Павел Юрьевич.

...Новый завод компании "Скит", на сегодня одно из самых крупных предприятий пищевой промышленности в крае, открывали по-богатому: с фуршетом и ангажированными музыкантами. Среди гостей были первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО, глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, депутаты краевого ЗАКСа и Думы города Владивостока. Отметился здесь и певец Николай НОСКОВ, гастролировавший в эти дни в Приморье.

Хотя, по мнению председателя Совета директоров управляющей компании "Славда" Юрия Серебрякова и автора идеи строительства новорожденного завода, "никакого кризиса нет".

- Кризис - это игра определенных людей на разнице цены. Надо честно работать, и никакого кризиса не будет. В этом отношении я всегда был оптимистом, - заявил в интервью "ЗР" Юрий Михайлович, отдавший пищевой промышленности края почти 20 лет своей жизни. За труд во благо Родины он получил из рук мэра столицы Приморья Игоря Пушкарева почетный знак "За заслуги перед городом Владивостоком" второй степени. Вручение состоялось на торжественном собрании в честь запуска нового производственного комплекса. Не остались без наград, благодарственных писем, почетных грамот и многие сотрудники "Славда".

Хочется добавить еще один факт, ставший уже частью истории Группы компаний "Славда". Несколько лет назад, когда Юрий Серебряков впервые привез на пустырь своего друга, депутата краевого ЗАКСа Сергея СИДОРЕНКО и заявил, что со временем здесь появится самый современный завод на Дальнем Востоке по розливу минералки, тот, честно говоря, не поверил. Друг похлопал его по плечу и сказал:

- Юра, ты - мечтатель! Время сейчас сложное, какой завод? Откуда инвестиции?

И на тот момент он был прав: банки, к которым Юрий Михайлович обратился за помощью, ему отказали. Навстречу мечте Серебрякова-старшего пошли лишь администрация Приморского края и руководство Дальневосточного банка. С того дня прошло всего лишь четыре года...