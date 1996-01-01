Принуждение к бизнесу

Судя по цифрам даже официальной статистики, в Приморье лютует безработица - на улице не по собственному желанию оказались 40 000 человек. Но в реальности эти цифры нужно умножать на два, три или сколько там... Времена изменились, и понятно, что надеяться сегодня нельзя ни на государство, ни на дядю, ни на выигрыш в лотерею. Лозунгом дня стало старое, но как никогда актуальное и сегодня выражение: хочешь жить - умей вертеться.

В такой ситуации, заявление премьер-министра Владимира ПУТИНА, что к 2015 году 60% населения должно быть занято в сфере индивидуального предпринимательства, кажутся уже далеко не декларацией или благими пожеланиями. Кто хочет попробовать себя на неблагодарной у нас ниве частного предпринимательства - для вас наша новая рубрика "Сам себе предприниматель". Как стать "индивидуалом"? Какую сферу приложения сил выбрать? Какие подводные камни вас ожидают? Что говорит опыт других людей? Об этом мы будем рассказывать в нашей рубрике.

Да, прямо сейчас, не дожидаясь выхода экономики из затяжного пике. При администрации Владивостока, например, существует план поддержки малого и среднего предпринимательства, и на прошедшем в "ЗР" "круглом столе" вопрос: "Какие ниши предпринимательства востребованы в кризис?", обсуждался остро, став чуть ли не главным в помощи тем, кто решится открыть свой бизнес.

Так, заместитель главы администрации Владивостока Наталья ЗУБОВА призналась, что как представитель исполнительной власти, прежде всего, заинтересована в том, чтобы на рынке было достаточно предприятий, обслуживающих ЖКХ, транспорт и сферу общественного питания. Почему? Элементарно, за обеспечение этими благами сограждан спрашивается с исполнительной власти. Еще на некую призрачную поддержку могут рассчитывать представители строительной отрасли, по той причине, что их существование автоматически обеспечивает работой массу крупных и мелких компаний. Обрадовались? Увы, оптимистов разочарую. Ни о каких конкретных шагах поддержки в настоящее время речь не идет, все на уровне разговоров. А как поговаривал персонаж известной сказки: "Песнями сыт не будешь". Выбор ниши будущего бизнеса - за вами.

Досье Немного цифр: кадровый холдинг "Анкор" проводил исследование, согласно которому 39% работодателей города уже провели сокращение штатов, 18% - сделают это к концу первого квартала и 7% отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Кризис обещает затянуться, а к концу года из российских Вооруженных сил только в Приморском крае будут уволены 8 000 военнослужащих, из низ - 4 400 во Владивостоке. К ним прибавятся еще 9 000 человек, находящихся в неоплачиваемых отпусках.

Обнадеживает, что депутаты Законодательного собрания Приморского края работают над программой преодоления последствий экономического кризиса, частью которой станет переподготовка кадров. С инициативой выступил депутат ЗСПК и ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ, заявивший, что ВГУЭС имеет 40 готовых программ по переподготовке и преподаватели вуза готовы одновременно заниматься с 5000 "курсантов". Дело - за малым. И даже не за выделением денег из краевого бюджета - на преодоление последствий безработицы их как раз найдут. Проблема в том, что никто не может дать точный ответ - на кого этих высвобожденных людей переучивать? Кто сейчас востребован на рынке труда? Ответ прост - предприниматель, который сам себе и работодатель.

Не будем бродить вокруг да около и выберем для начала сферу торговли какой-нибудь продукцией - пирожками, хлебом, молоком и прочим. Итак, со сферой деятельности определись. Теперь предстоит, пожалуй, самый простой шаг в длинной цепочке последовательностей - регистрация ЧП. Нет, можно, конечно, и на ООО размахнуться. Все зависит от целей и задач. Регистрация ЧП, например, стоит 3 000 руб. и недели времени. ООО - 6 000 руб. и две недели. Весь "головняк" с регистрацией того и другого за скромную вышеуказанную сумму возьмет на себе фирма-посредник, коих в милой сердцу любого владивостокца газете "Дальпрессс" больше трех десятков. Хотите зарегистрировать ИП сами? Нет проблем. Определяетесь с видом деятельности (ОКВЭД), затем заполняете заявление по форме №P21001, оплачиваете госпошлину и подаете документы в налоговую инспекцию. В заявлении на регистрацию (на всякий случай) указываются все те виды деятельности, которыми планируете заниматься. Но если что-то пропустили - не страшно, можно еще парочку ИП зарегистрировать. К вашему сведению, поскольку возни с утилизацией ставшего ненужным ИП (наигрались или нашли менее суетный способ заработать на хлеб с маслом) больше, чем с его рождением, то, по сведениям Приморскстата, каждое третье ИП в крае давно не существует. В том случае если на выбранный вами вид деятельности распространяется упрощенная система налогообложения (УСН), то ваше желание в письменном виде о переходе на УСН также с нетерпением ждут в налоговой вместе с документами на регистрацию. Знающие люди рекомендуют сначала проконсультироваться со знакомым специалистом из той же районной налоговой по месту жительства - какие выгоды лично вы будете иметь при выборе УСН.

В итоге для перехода из агрегатного состояния "лицо физическое" в агрегатное состояние "ИП" от вас потребуется: пакет документов (копия паспорта предпринимателя; свидетельство о присвоении ИНН (при наличии); сведения об основных видах экономической деятельности; название банка, в котором планируется открытие счета); подбор кодов ОКВЭД; заявление о переходе на УСН; оплата госпошлины в Сбербанке; печать ИП (делается за 1-3 дня, 1 500 руб.). Все, теперь вы сами себе работодатель.

Ближайшая ваша задача - аренда помещения, обзаведение товаром, поставщиками и продавцом. Играем дальше?