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Период "двоевластия" на НСРЗ закончился
Генеральный директор ОАО "Находкинский судоремонтный завод" (НСРЗ) Андрей ЧИЖ может вздохнуть с облегчением: судебные органы вновь подтвердили его полномочия. Тяжбу инициировал отец Андрея Евгеньевича - Евгений Захарович, являющийся председателем совета директоров НСРЗ.
Чиж-старший оспорил в арбитражном суде решения совета директоров, прошедшего 29 июня 2007 г. Результатам того форума стало снятие Чижа-младшего с должности и назначение гендиректором ОАО другого лица - Виктора НИКОЛАЕВА, который, кстати, председательствовал на памятном заседании.
По мнению Евгения Захаровича, сделано все было неправильно, с грубым нарушением закона "Об АО", Устава предприятия и Положения о совете директоров, а также прав самого истца. Скажем, его - законно избранного председателя СД, даже не известили о предстоящем заседании, а потому он не смог в нем участвовать и голосовать. Более того, утверждает г-н Чиж, совет директоров на тот момент уже не имел полномочий принимать оспариваемые решения.
В ходе судебного разбирательства нарушения подтвердились, и 28 декабря 2007 г. Арбитражный суд Приморского края признал кадровые решения совета директоров ОАО "НСРЗ" недействительными. К сожалению, вынося вердикт, служители Фемиды упустили ряд моментов. В частности, не выяснили, кто же являлся гендиректором в период разрешения спора: еще Андрей Чиж или уже Виктор Николаев? Да и самого Николаева следовало привлечь к участию в процессе, поскольку его права тоже оказались затронуты. По этим основаниям Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа впоследствии и отменил принятое решение, направив дело на пересмотр.
При новом рассмотрении, которое шло с июня по ноябрь 2008 г., недочеты были устранены. Доказано, что в спорный период руководящий пост занимал все-таки Андрей Чиж. Это, например, подтверждает решение Находкинского городского суда, которым г-н Чиж был восстановлен в должности гендиректора НСРЗ со 2 июля 2007 г.
Привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица г-н Николаев получил возможность заявить и защищать свою позицию. Она свелась к тому, что нарушений при проведении внеочередного заседания совета директоров не было. Однако документы говорили обратное. Характерно, что ответчик по делу - ОАО "НСРЗ" - занял сторону истца, полностью согласившись с заявленными требованиями.
Повторно исследовав обстоятельства спора, Приморский арбитражный суд вновь признал недействительным досрочное переизбрание гендиректора акционерного общества. А недавно к аналогичному выводу пришел и Пятый арбитражный апелляционный суд, куда г-н Николаев обратился с жалобой на вынесенный акт. В середине марта 2009 г. решение по делу вступило в законную силу. Период "двоевластия" на СРЗ, видимо, закончился.
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